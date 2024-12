Notre guide cadeaux pour les Fêtes, édition 2024

Avec la collaboration de Hugo Prévost, Patrick Robert, Louis-Gabriel Parent-Belzile et Alexandre Boutet Dorval

À l’approche de la période des Fêtes, l’équipe de Pieuvre.ca a fouillé dans son grand sac rouge et vous propose une sélection de produits à saveur technologique, de jeux vidéo, mais aussi de jeux de société.

Technologie

Nous ne sommes pas prêts à dire que la Phantom Gaming Pro a amélioré nos performances en ligne à Call of Duty Black Ops 6, mais nous avons tout de même beaucoup apprécié sa prise en main, sa solidité, son confort, et ses innombrables options de configuration et de personnalisation qui offrent une expérience taillée sur mesure, peu importe le type de jeu auquel on s’adonne.

Bien franchement, pour la somme de 300$, Google offre une expérience musicale et sonore tout à fait confortable et agréable, avec une autonomie estimée à un minimum de 30 heures par-dessus le marché. Il s’agit aussi clairement des meilleurs écouteurs de Google à ce jour, et probablement même des meilleurs produits du genre pour des appareils de milieu de gamme. Pour les mélomanes avec un peu de sous, c’est un incontournable.

Si l’on joue déjà à des jeux qui se transposent bien sur un appareil portatif, alors la puissance, la versatilité, l’autonomie et la qualité de fabrication du ROG Ally X en feront un choix idéal. Autrement, les 1100 $ réclamés pour acquérir cet engin auront malheureusement des allures de dépense superflue, même en tenant compte de toutes les prouesses techniques offertes.

Il n’y a rien à redire sur ces Buds 3 Pro, qui accomplissent tout à fait la tâche qui leur incombe, c’est-à-dire offrir une expérience sonore tout à fait décente. Surtout pour le prix qui est demandé. On aurait peut-être souhaité un étui avec une base plate, plutôt qu’un ovale qui doit toujours être déposé sur le côté, mais il ne s’agit que d’un choix esthétique, sans plus. Bref, de très bons écouteurs sans-fil, sans chichi.

Outre le prix, ce qui permet aisément à OnePlus de se démarquer de la concurrence, c’est la durée de la charge: jusqu’à 100 heures en mode intelligent, voire même jusqu’à 12 jours d’autonomie si l’on cherche à économiser l’énergie.

Le Zenbook Duo d’ASUS est non seulement époustouflant sur le plan des performances, avec un processeur très rapide et 32 gigaoctets de mémoire vive, en plus d’une grande capacité de stockage et d’une autonomie dépassant la dizaine d’heures, mais il suscite un sentiment d’émerveillement en constatant que l’informatique a encore droit à des innovations qui sortent des sentiers battus.

