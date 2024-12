Se donner des envies d’agriculture avec Lego

Des châteaux, des vaisseaux spatiaux, des personnages de films… et une moisonneuse-batteuse? Afin d’encourager les plus jeunes à s’intéresser aux questions scientifiques et techniques, le célèbre fabricant de blocs encastrables en plastique a fait équipe avec John Deere pour proposer de construire l’un des engins essentiels, de nos jours, pour produire les plantes et les céréales nécessaires à notre chaîne d’approvisionnement alimentaire.

On a beau se dire, en fait, qu’il est palpitant de construire R2D2, ou encore la tour de Sauron, voire même Captain America, il y a quelque chose de rassurant à assembler quelque chose de réaliste, de terre à terre… De concret, bref. Et il est encore plus intéressant de se tourner vers la gamme Technic, avec ses mécanismes plus complexes, pour donner « vie », en quelque sorte, à ces machines et autres engins.

Voilà donc quelque 559 pièces permettant de construire cette moissonneuse qui, grâce aux engrenages et autres systèmes simples, mais efficaces, peut non seulement être orientées vers une direction ou une autre, mais peut aussi abaisser son appareillage, situé à l’arrière du tracteur, et en faire tourner ce qui serait l’équivalent de lames, dans le contexte d’une véritable exploitation agricole.

S’il est vrai qu’au premier abord, un engin agricole peut sembler moins excitant, par exemple, qu’une réplique du véhicule d’exploration lunaire des astronautes d’Apollo, il faut tenir compte de deux facteurs; tout d’abord, à 50$, cette moissonneuse est non seulement plus abordable que cette jeep lunaire – qui en coût plus de 300 –, mais elle a également vraiment un aspect « jouet », contrairement à tant de constructions associées à des franchises qui ressemblent surtout à des pièces de collection.

Ensuite, oui, l’exploration spatiale, c’est fantastique, mais la mécanique, la production alimentaire, l’enchevêtrement de diverses pièces et systèmes permettant, en bout de ligne, d’avoir du pain sur notre table, ou de nourrir nos animaux d’élevage, ça aussi, c’est fantastique.

Amusante, intéressante, avec juste assez de complexité pour pousser un jeune à s’interroger sur le fonctionnement d’une vraie machine agricole, cette moissonneuse est un excellent choix pour les petits, comme pour les grands. Et si vous n’aimez pas trop l’idée d’ajouter la « signature » John Deere à l’ensemble, il est même possible de ne pas apposer les collants portant la marque de l’entreprise. Que demander de plus?