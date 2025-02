Non, la taille du pénis n’a pas d’effet sur le plaisir sexuel

Les croyances sur la taille du pénis sont encore aujourd’hui influencées par des représentations médiatiques stéréotypées. Et la taille du pénis reste une source d’inquiétude pour de nombreux hommes qui l’associent, à tort, à la performance et au plaisir sexuels. Le Détecteur de rumeurs s’est penché sur ce que nous révèle la science à ce sujet.

Quelle est la taille moyenne d’un pénis ?

Une revue systématique de la littérature scientifique a établi que la longueur moyenne d’un pénis est de 9,16 cm au repos et de 13,12 cm en érection. Sa circonférence moyenne passe de 9,31 cm au repos à 11,6 cm en érection. Cependant, ces chiffres doivent être interprétés avec prudence: les études peuvent présenter des biais méthodologiques parce qu’elles font appel à des volontaires, explique le psychologue David Lafortune, professeur au département de sexologie de l’UQÀM.

« Ce qu’on a tendance à voir, c’est que les volontaires ont en moyenne des pénis de plus grande taille que les personnes qui ne vont pas se présenter. Et d’autres études, encore plus critiquables méthodologiquement, invitent les hommes à auto-mesurer, chez eux, la taille de leur pénis », ajoute le chercheur. En l’absence d’une méthode de mesure rigoureusement standardisée, il est donc possible que la taille moyenne des pénis soit inférieure à celle rapportée par ces études.

La taille au repos n’est pas un indicateur de la taille en érection

Contrairement à la croyance populaire, la taille d’un pénis au repos ne permet pas de prédire sa taille en érection. Selon les données récoltées dans les années 1940 et 1950 par le Dr Alfred Kinsey, les plus petits pénis au repos connaissent généralement une augmentation proportionnellement plus importante en érection que les pénis plus grands. Aujourd’hui, l’Institut Kinsey de l’Université de l’Indiana précise, sur son site internet, que la majorité des hommes possèdent une taille de pénis amplement suffisante pour le fonctionnement sexuel.

Près de la moitié des hommes insatisfaits de la taille de leur pénis

Une enquête de l’Université de Californie, menée en ligne auprès de 52 031 hommes et femmes hétérosexuels et publiée en 2006, avait révélé que :

seulement 55 % des hommes étaient satisfaits de la taille de leur pénis ;

45 % souhaitaient qu’il soit plus grand ;

0,2 % qu’il soit plus petit.

Le niveau de satisfaction restait constant dans tous les groupes d’âge, de 18 à 65 ans. Une autre étude parue en 2017 montre que les hommes homosexuels présentent un niveau d’insatisfaction similaire quant à l’apparence de leur pénis. David Lafortune note que les hommes se comparent souvent aux acteurs pornographiques « qui ont des tailles de pénis qui sont très au-delà de la moyenne », ce qui peut engendrer de l’anxiété et une image corporelle négative

Taille du pénis et satisfaction sexuelle des partenaires

En ce qui concerne la satisfaction des partenaires, l’enquête de 2006 révélait que 85% des participantes étaient heureuses de la taille du pénis de leur partenaire. Une autre étude parue la même année révélait que seules 13% des femmes interrogées considéraient la longueur et la circonférence du pénis comme « très importantes ».

Chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, les études sont plus rares, mais certaines recherches indiquent que les gros pénis sont souvent valorisés dans cette communauté.

Cependant, il n’existe pas de corrélation claire entre la taille du pénis et une plus grande satisfaction sexuelle en général. Une étude portant sur 323 femmes et parue en 2012 a identifié un lien entre la longueur du pénis et la fréquence des orgasmes vaginaux, mais n’en a pas identifié avec d’autres types d’orgasmes. « Ce n’est pas le seul facteur à considérer dans le plaisir et la satisfaction sexuelle », rappelle David Lafortune. « Il y a les aspects relationnels, sensoriels et la sexualité pénétrative n’est pas le seul acte sexuel qui procure du plaisir. » Les études révèlent que la satisfaction dépend davantage de facteurs comme la communication, la qualité de la relation et des interactions intimes.