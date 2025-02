Le stimulateur Rose, de Lovehoney: dites-le avec des fleurs

Je ne suis pas de celles qui s’empourprent devant une gerbe de roses (je préfère largement les tulipes). Cependant, il y a de ces exceptions qui confirment les règles… Cette rose-ci ne m’a pas laissée indifférente.

Dans les serres des compagnies de jouets pour adultes, il pousse de belles idées; le stimulateur clitoridien ROSE de Lovehoney en fait partie. Avec son design raffiné et sa technologie d’air pulsé, cette petite fleur promet des plaisirs aussi délicats qu’intenses. Mais, sous ses pétales, se cachent peut-être une ou deux petites épines.

Un design d’une simplicité à faire rougir

Au premier coup d’œil, ce jouet est d’une beauté tout innocente. Si bien que vous pourriez la laisser traîner sur votre table de chevet sans en avoir peur. Au toucher, sa douceur veloutée est des plus agréable. Petit bémol: j’aurais aimé avoir des pétales un peu plus épanouis et souples qui auraient pu être encore plus parfaits pour chatouiller et titiller les chairs.

Cependant, la corolle intérieure de la rose est amovible pour un nettoyage facile et parfait. Cette rose est d’ailleurs résistante à l’eau, donc le plaisir est au rendez-vous un peu partout. Les boutons de contrôle sont habilement dissimulés dans son allure luxueuse.

Contrairement aux vibrations classiques des jouets coquins habituels, la technologie de la ROSE de Lovehoney possède un système qui crée une succion douce et progressive qui imite les sensations d’un cunnilingus. Résultat? Un plaisir profond, intense, et surtout, des orgasmes rapides et explosifs pour celles qui apprécient ce type de stimulation. Enfin, cette fleur ne possède pas de tige! Un jouet sans fil rechargeable (USB) qui offre, malgré tout, plusieurs niveaux d’intensité qui promettent l’éclosion de douces caresses autant que d’orgasmes explosifs.

Une rose a toujours quelques épines

Tout n’est pas parfait dans ce bouquet de sensations. Le hic majeur: le bruit du moteur. À vitesse maximale, il fait entendre sa présence, ce qui peut casser un peu l’ambiance. Cependant, comme il y a toujours moyen de voir le positif dans toute situation, surtout si vous l’utilisez en contexte de couple, je vous invite à couvrir son ronron par vos voix.

On ne le dira jamais assez, la communication est une des clés d’une sexualité épanouie.

Aux personnes ayant un clitoris, je vous propose de laisser le contrôle à votre partenaire et de le guider dans la manipulation de ce jouet. Ce moment de partage risque de vous offrir de magnifiques moments de volupté.

Pour conclure, cette rose trouvera assurément sa place dans votre bouquet de jouets sexuels. Pour un anniversaire, la St-Valentin, ou un cadeau «de moi à moi avec amour», dites-le avec une fleur!

Votre toute dévouée (aux plaisirs de la chair),

Opalys C