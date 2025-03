Le kit de bondage All You Need: de tout, pour tous?

Le BDSM et ses dérivés ont beau être à la mode, dans la chambre à coucher (ou ailleurs), le domaine peut intimider, voire rebuter les novices et néophytes qui souhaiteraient explorer davantage. Pour découvrir le tout en douceur, la compagnie Lovehoney propose l’ensemble All You Need, qui offre un rapport qualité-quantité-prix satisfaisant.

Dans la boîte en question, on trouve exactement 20 articles, des plus petits au plus grands, avec, dirons-nous, des « niveaux » variables de « complexité ». Dit plus simplement, l’échantillon va des vibrateurs pour elle et pour lui aux cordes et liens avec « menottes », en passant par les jouets anaux et les pinces à mamelons.

« Quelque chose pour tout un chacun », est-il indiqué, sur la boîte. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette variété est un avantage indéniable. Non pas que l’entreprise semble s’attendre à ce que les consommateurs utilisent tous les objets présents dans l’ensemble lors d’une même partie de jambes en l’air – bien que cela soit sans doute possible, si ce n’est un peu demandant, côté logistique –, mais plutôt que les options sont accessibles, si l’envie nous prend de varier les plaisirs.

Bien franchement, on est agréablement surpris, non seulement par la quantité, mais aussi pour la variété. Bien entendu, certains produits sont réservés aux personnes possédant un vagin, par exemple, mais autrement, tous et toutes y trouveront sans doute leur compte. Y compris avec le godemichet doté d’une base pouvant servir de ventouse, qui peut s’utiliser seul, ou s’installer dans un harnais.

Autrement, on sourcillera peut-être en constatant la présence d’une roulette dentelée que l’on peut faire circuler sur sa propre peau ou celle d’un(e) partenaire; mais il ne s’agit certainement pas là de quoi que ce soit d’extrême. De toute façon, l’utilisation des articles présents dans la boîte est encore une fois laissée à la discrétion des individus.

On appréciera aussi beaucoup les indications offertes à l’endos de ladite boîte. Chaque article a droit à quelques instructions, y compris, dans le cas des cordes, par exemple, ou des pinces pour les seins, des conseils de santé sexuelle. Car ces produits ont beau être appréciés d’un nombre croissant de personnes, leur utilisation peut entraîner des blessures en cas de mauvaise manipulation.

Par ailleurs, ces mêmes instructions incluent des rappels importants, notamment la nécessité d’établir une communication claire entre les participants, y compris lors de l’utilisation du bâillon, par exemple. Ou encore de ne pas utiliser les cordes en nouant celles-ci directement par-dessus les articulations.

Pour 200$, cet ensemble constitue franchement une bonne façon de se constituer une collection de jouets sexuels sans devoir consacrer trop de temps à l’achat des produits individuels. Oui, les articles sont parfois d’une qualité légèrement moindre que si l’on dépensait davantage pour des jouets spécifiques, mais aucun produit ne semble être fragile, ou encore dangereux.

Bien franchement, pour le prix, les personnes souhaitant explorer le monde du BDSM en auront amplement pour leur argent. Personne n’est contre la vertu, et il est clair que Lovehoney veut réaliser des profits, certes, mais semble surtout viser l’amélioration du bien-être sexuel de sa clientèle.