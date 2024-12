Les guerres et les tensions régionales ont encore plus enrichi les marchands d’armes, en 2023

Un total de 632 milliards de dollars américains: voilà le montant dépensé en 2023, à l’échelle mondiale, pour s’armer et assurer sa sécurité auprès des 100 plus grandes entreprises de l’industrie de l’armement, révèle un nouveau rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

Et en raison de la guerre qui fait toujours rage en Ukraine, de la campagne de bombardements d’Israël dans la bande de Gaza, et d’autres tensions régionales alimentant des feux un peu partout sur le globe, cette somme représentait une hausse de 4% comparativement à 2022, mentionne-t-on.

« Les chiffres d’affaires ont connu une hausse marquée en 2023, et cette tendance devrait se poursuivre en 2024 », souligne Lorenzo Scarazzato, chercheur au programme Dépenses militaires et production d’armes du SIPRI, par voie de communiqué. « Les chiffres d’affaires des 100 plus grandes entreprises d’armement d’armes ne reflètent pas pleinement l’ampleur de la demande, et de nombreuses entreprises ont lancé des campagnes de recrutement, ce qui laisse penser qu’elles sont optimistes quant au volume des ventes à venir. »

Selon le palmarès des fabricants d’armes produit par le SIPRI, cinq entreprises américaines occupent le haut du classement, dont les bien connues Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing et General Dynamics.

Les trois entreprises chinoises les plus prospères, elles, se classent respectivement aux huitième, neuvième et dixième rangs.

La compagnie russe Rostec se classe au septième rang, tout juste derrière l’entreprise britannique BAE Systems.

Sur cette centaine de sociétés fabriquant des armements et offrant des services de sécurité, 41 sont installées aux États-Unis; celles-ci ont cumulé un chiffre d’affaires de 317 milliards de dollars américains, l’an dernier, soit plus de la moitié du total.

La production russe alimentée par la guerre

La poursuite de la guerre en Ukraine, où les forces russes sont toujours enlisées, après plus de deux ans de combats, alimente sans surprise la production militaire du pays de Vladimir Poutine.

Selon le SIPRI, les chiffres d’affaires des deux entreprises russes se retrouvant dans le palmarès 2023 « ont augmenté de 40% pour atteindre un montant estimé à 25,5 milliards de dollars américains », peut-on lire dans le communiqué.

« Les données officielles sur la production d’armes russes sont rares et discutables, mais la plupart des analystes estiment que la production de nouveaux équipements militaires a considérablement augmenté en 2023, pendant que l’arsenal existant de la Russie bénéficiait d’une rénovation et d’une modernisation approfondies », mentionne le Dr Nan Tian, le directeur du programme Dépenses militaires et production d’armes du SIPRI.

Le front ukrainien n’est pas le seul qui permet de générer des milliards de dollars en revenus; la guerre à Gaza, qui s’est ensuite étendue au Liban, fait elle aussi rougeoyer les arsenaux. Et cela, c’est sans compter la montée des tensions entre la Chine et Taïwan, qui provoque également une augmentation de la production d’armements dans cette région du monde.