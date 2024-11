3 choses à retenir de la COP29

La cible de 1300 milliards est évoquée, mais davantage comme un souhait: on énumère à titre hypothétique des dons de compagnies privées, de philanthropes, les banques de développement ou des taxes sur les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. On évoque aussi les autres pays, comme la Chine, puisque les 300 milliards, eux, sont un engagement spécifique aux gouvernements des pays riches.

Pour mémoire, il avait fallu plus d’une décennie pour atteindre, en 2023, la cible de 100 milliards par an du Fonds vert, ce fonds d’aide à l’adaptation des pays en développement.

L’insistance sur la participation d’acteurs comme les compagnies est toutefois un élément nouveau, par rapport à l’époque de la création du Fonds vert. La participation de ces nouveaux acteurs pourrait compenser, en théorie, la lenteur des pays riches à s’engager. Une chose à surveiller dans les prochaines années.