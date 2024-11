Des astronautes aux performances cognitives ralenties

Il est acquis que les séjours prolongés dans l’espace affectent la santé physique. Mais pourraient-ils aussi affecter les performances intellectuelles? Une étude suggère que les astronautes ont des pertes de mémoire et d’attention après six mois sur la station spatiale.

En gros, les 25 astronautes testés, en orbite de même qu’avant et après leur séjour là-haut, prenaient davantage de temps pour compléter des tâches demandant un raisonnement, de l’attention ou de la mémoire, lorsqu’ils étaient sur la station spatiale. Par contre, leurs résultats à ces tests étaient aussi bons, en orbite ou sur Terre.

Après leur retour sur Terre, certains des indicateurs mettaient plus de temps que d’autres avant de revenir à la normale. Par contre, aucun indicateur ne montrait une quelconque forme de déclin cognitif.

Les dernières décennies ont permis de construire une littérature médicale assez consistante sur les effets de la micro-gravité sur la physiologie, comme la perte musculaire, la densité osseuse, et même les risques accrus de problèmes cardiaques. Mais les problèmes cognitifs étaient demeurés un angle mort, justifient les auteurs de cette recherche, parue le 19 novembre dans la revue Frontiers in Physiology.

Il va sans dire que c’est un aspect à explorer si l’on pense envoyer des astronautes vers Mars — dans un contexte où ils n’auront pas le loisir de revenir sur Terre, explique la chercheuse en comportement de la santé Sheena Dev, du Centre spatial Johnson de la NASA, qui a dirigé cette recherche.

Ces résultats ne sont pas non plus une totale surprise, commentent des experts dans les magazines Discover, New Scientist et Popular Science: en fait, il n’est même pas sûr que ce soit l’environnement spatial qui soit en cause. Le simple fait d’être enfermé dans un lieu dont on ne peut pas sortir pendant des mois, sans cycle jour-nuit normal, avec des tâches répétitives, peut certainement avoir un impact sur la cognition ou sur la santé mentale. Mais les voyageurs vers Mars seraient eux aussi soumis à de semblables conditions…