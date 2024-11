Les cellules qui se souviennent de notre obésité

Vous avez perdu du poids? Pas de chance, les cellules composant le gras de votre corps se « souviennent » de votre surpoids, ce qui pourrait expliquer les hauts et les bas qui s’annoncent.

Bien que les mots « souvenir » ou « mémoire » ne soient pas tout à fait applicables à une cellule, c’est vraiment le mot qu’ont choisi les chercheurs: une « mémoire épigénétique de l’obésité ». C’est-à-dire une trace qui reste dans les tissus adipeux après une perte de poids.

L’épigénétique désigne toute modification de l’expression de nos gènes après la naissance. Ces modifications peuvent avoir lieu à cause d’une série de facteurs que l’on commence à peine à découvrir, cette science étant encore jeune.

Or, c’est une de ces modifications qu’ont observée 15 chercheurs de 5 pays et qu’ils ont décrite le 18 novembre dans la revue Nature. Dans les cellules du gras, cette modification dans l’activité des gènes rend ces cellules incapables de fonctionner normalement, et ce « handicap » subsiste longtemps après la perte de poids. Ce qui suppose qu’il faudrait un suivi par un médecin pendant une certaine période —de durée encore indéterminée— après le régime, pour éviter la reprise de poids.

Le côté positif de cette découverte, résume la biologiste Laura Hinte, de l’École polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse, c’est que si elle se confirme, la personne qui reprend du poids pourra se déculpabiliser: ce ne serait pas la faute d’un manque de volonté.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont comparé les tissus adipeux d’un groupe de gens souffrant d’obésité sévère et d’un groupe de gens qui n’ont jamais souffert d’obésité —le « groupe contrôle ». Certains gènes étaient significativement plus actifs dans le premier groupe. Même une chirurgie pour perdre du poids ne semble pas modifier cette différence.

Les chercheurs ont également testé des souris chez qui cette modification des gènes avait été observée: quelques mois après les avoir mises au régime et les avoir ramenées à leur poids normal, les modifications étaient toujours visibles.