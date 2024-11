Zero Sievert: combattre pour survivre après l’apocalypse

Une chose est claire: nous sommes nombreux, nous, joueurs de jeux vidéo, à aimer souffrir. Nous pourrions simplement faire pousser des fleurs, ou encore marcher dans un environnement aussi sécuritaire que spectaculaire, mais nous préférons abattre de sinistres mutants et tenter de survivre dans un univers post-apocalyptique irradié. Bienvenue, donc, dans Zero Sievert.

Intrigant mélange de jeu d’action en vue du dessus, d’extraction shooter évoquant Escape From Tarkov et de titre post-apocalyptique dans une Europe de l’Est dévastée par une catastrophe nucléaire à la STALKER, Zero Sievert, développé par CABO Studio et publié par Modern Wolf, semble de prime abord peu impressionnant.

En effet, on ne se doute pas vraiment, devant ces visuels carrés, devant cette esthétique que l’on peut pratiquement qualifier de rétro – si tant est que des jeux rétro ont déjà volontairement été présentés sous cet aspect franchement utilitaire, en un sens – que le titre refusera obstinément de nous prendre par la main.

Pour notre première mission, il faudra se rendre dans une dangereuse forêt, avec comme objectif d’abattre un certain nombre de loups. Après avoir sélectionné notre équipement, sans trop savoir, d’ailleurs, ce qui est le plus avantageux pour notre personnage, nous voilà presque immédiatement confronté à nos premiers monstres. Pas de loups, mais plutôt des mutants aux dents acérés et des bandits sans scrupules.

Dans cet univers, il ne faut certainement pas s’attendre à survivre bien longtemps; la structure roguelike du titre est rapidement mise au jour, et il ne fait aucun doute qu’il sera nécessaire de remettre 100 fois son ouvrage sur le métier avant de maîtriser suffisamment les codes du jeu et espérer progresser davantage.

Il n’y a pas à dire, Zero Sievert peut s’avérer frustrant. Très frustrant, même, alors que l’on tourne en rond, peu à peu rongé par les radiations, sans pouvoir trouver la sortie du niveau, ni savoir s’il est important de tout ramasser, comme sait le faire tout bon joueur de jeu de rôle ou de jeu de survie, ou s’il faut plutôt magiquement deviner ce qui est le plus utile… avant de mourir bêtement, ralenti par quatre armures et trois armes à feu encombrantes.

Pour les passionnés du genre, toutefois, ce titre est l’un de ceux que l’on maîtrise lentement, très lentement, en y consacrant des heures. On apprendra rapidement à apprécier cet aspect survivaliste, avec une tension toujours bien présente. Bref, Zero Sievert n’est certainement pas à mettre en toutes les mains, mais pour ceux et celles qui ne sont pas rebutés par un défi à la hauteur de leurs attentes, et qui aiment bien souffrir, c’est le jeu idéal. Après tout, ne sommes-nous pas en plein chaos mondial?

Zero Sievert

Développeur: CABO Studio

Éditeur: Modern Wolf

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français

