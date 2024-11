Le niveau de la mer augmente deux fois plus vite qu’il y a 30 ans

La hausse du niveau des mers semble un concept simple, mais elle est pourtant difficile à mesurer, tant elle varie d’une région à l’autre. Pour cette raison, les chercheurs se contentent de parler de la hausse « moyenne »: celle-ci atteindrait à présent 111 millimètres depuis 30 ans, si on ne se fie qu’aux observations par satellites.

Il existe des estimations qui remontent plus loin dans le temps, basées sur des relevés précis effectués à intervalles réguliers sur le rivage ou sur les falaises de différentes régions du monde. Mais les satellites ont offert la possibilité de poser un « regard » sur l’ensemble de la planète.

Et dans une recherche publiée le 17 octobre dans la revue Communications Earth & Environment, une équipe du Jet Propulsion Laboratory et d’une demi-douzaine d’institutions américaines, conclut qu’entre 1993 et 2023, cette hausse du niveau moyen des mers semble même s’être accélérée: d’un taux moyen de 2,1 millimètres par an en 1993, on serait passé en 2023 à deux fois plus, soit 4,5 millimètres par an.

Si cette tendance se maintient, cela signifierait un total de 169 nouveaux millimètres dans 30 ans. Un tel taux, écrivent prudemment les chercheurs, « représenterait un défi croissant pour les efforts d’adaptation ».

Dans une analyse préliminaire parue en mars dernier, l’estimation de la NASA était de 180 millimètres en 2013 et de 420 millimètres en 2023.

L’extrapolation pour les 30 prochaines années est en phase avec les estimations dites de « milieu de gamme » (en anglais, mid-range) qu’on retrouvait en 2021 dans le plus récent rapport du GIEC. « Milieu de gamme » voulant dire une estimation qui se situe à mi-chemin entre les estimations les plus pessimistes et les plus optimistes.

Le fait de pouvoir s’appuyer sur des observations satellites en continu, lit-on dans l’étude, renforce « ces projections et fournit un élément de preuve supplémentaire », tout en rétrécissant la fourchette des estimations — entre la plus optimiste et la plus pessimiste. Et tout en donnant aux décideurs politiques de quoi se préparer à l’inéluctable.