Flaak TD, la bonne idée (très) mal exécutée

Sur papier, Flaak TD, développé et publié par Oedipe Games, s’articule autour d’un sujet intéressant: transposer le concept de tower defense, où l’on protège un objectif contre ennemis de plus en plus agressifs et nombreux avec des défenses qui gagnent en puissance et en complexité, dans le contexte historique de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en réalité, le résultat n’est hélas rien de moins que médiocre.

Devant la déferlante des avions alliés, le joueur devra renforcer les défenses antiaériennes allemandes en installant divers postes d’artillerie et autres batteries; il faudra aussi, bien souvent, choisir entre l’ajout de nouvelles constructions, la réparation de notre objectif à défendre, ou encore l’envoi de la chasse pour abattre des appareils ennemis.

Bien entendu, plus l’on détruit d’adversaires, plus l’on accumule d’argent, etc. Chacun des niveaux présentement offerts propose 30 vagues d’appareils ennemis, qui gagneront progressivement en nombre et en puissance. Pourquoi changer une formule qui fonctionne?

Ce qui ne fonctionne pas, toutefois, c’est à peu près tout le reste. Les contrôles sont étrangement associés à la vitesse d’écoulement du temps: en mode « normal », se déplacer sur la carte du niveau s’effectue au rythme d’un escargot. Par contre, en accélérant le tout, on augmente aussi la vitesse à laquelle notre point de vue peut changer. Pourquoi?

Autre problème: le manque de variété. Le joueur aura accès à deux types de défenses antiaériennes: une quadruple mitrailleuse, plus rapide, mais moins efficace, et un canon, dont les obus causent plus de dégâts, mais qui tire moins rapidement. Si l’authenticité historique est respectée, en un sens, l’idée d’un jeu de tower defense consiste à débloquer progressivement certaines améliorations, pas simplement de multiplier les armements un peu partout sur la carte.

On notera aussi la difficulté complètement déréglée. Après tout, si l’on souhaite être fidèle à ce qui s’est réellement passé, pourquoi nos armes sont-elles aussi inefficaces? On pourra ainsi passer plusieurs rondes à n’amasser que quelques piécettes, en nombre bien insuffisant pour gonfler ses défenses et améliorer ses « revenus ».

Enfin, l’interface est franchement hideuse: boutons gigantesques, visuels qui semblent provenir d’une mauvaise version destinée aux appareils mobiles… Ce qui est le cas, en fait. On a carrément transposé la version pour téléphone vers Steam, sans se soucier de quoi que ce soit d’autre.

Laid, ennuyeux, mal exécuté… Flaak TD est un ratage complet. Même des jeux du genre de l’époque des animations Flash étaient plus efficaces et agréables. À éviter absolument.

FLAAK TD

Développeur et éditeur: Oedipe Games

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français

