Construire pour résister aux ouragans

Une communauté résistante aux ouragans? C’est ainsi qu’un nouveau quartier d’une ville de Floride aimerait bien qu’on le présente. Non seulement a-t-il échappé aux pannes d’électricité qui ont suivi les deux derniers ouragans, mais il a échappé aux inondations qui ont accompagné la plus récente tempête.

Ses édifices ont été construits en hauteur, ce qui veut dire qu’au niveau du sol, on ne retrouve qu’un garage — une façon d’éviter le pire en cas d’inondations — qui est lui-même légèrement surélevé par rapport à la rue. Le premier étage résidentiel se retrouve ainsi à près de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Entre chacune des résidences de trois étages se trouvent des rigoles, conçues pour amener l’eau vers un bassin de rétention.

Par ailleurs, les matériaux choisis et leur assemblage ont été pensés pour résister à des vents très forts de l’ordre — promet-on — d’un ouragan de catégorie 5. L’étage du garage, celui qui est au niveau du sol, est carrément en béton. Et en cas de panne d’électricité, les édifices sont équipés de génératrices alimentées par des panneaux solaires.

Les constructeurs ont bel et bien présenté leur projet comme étant « conçu pour résister aux ouragans ». Et jusqu’à maintenant, ça marche, puisque le jeune quartier appelé Hunters Point, en cours de développement dans la petite ville de Cortez, sur la côte ouest de la Floride, a eu à subir depuis 2022 quatre ouragans —dont Helene en septembre et Milton en octobre.

Milton a touché terre le 9 octobre à seulement 40 km au nord de Cortez, avec des vents atteignant les 200 kilomètres à l’heure. Les rues ont été inondées, mais l’eau n’a pas atteint les maisons.

Cela fonctionne, donc, mais il y a un gros bémol. Chaque maison coûte au moins 1 250 000 $ US. Avec une trentaine de résidences complétées sur les 86 prévues, c’est hors de portée de la grande majorité de la population. Mais ceux qui rêvent d’un développement plus durable aimeraient bien que les futurs constructeurs apprennent quelques leçons en observant comment ces maisons ont résisté.