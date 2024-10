Dieseldome: Oil and Blood, de la bagarre au nom de l’Empereur

On pensait en avoir fini avec les arena shooters et les jeux à la vampire survivors. Et pourtant… et pourtant, puisque ce journaliste avait fini par franchement aimer Vampire Hunters, voilà que débarque Dieseldome: Oil and Blood, un jeu d’action et de tir dont la version de démonstration est fort prometteuse.

Le titre de ce produit développé et publié par GHST Studios le dit: il y a un dôme, il y a du pétrole, et il y a du sang. Et pour cause: on ne nous offre rien de moins que ce qui est qualifié de romanpunk – on n’arrête pas le progrès –, avec des armes à feu automatiques, des tanks et des zeppelins, le tout sur fond d’arène romaine où s’écoulent des torrents de lave. Rien de moins!

Conçu pour maximiser les opportunités de se déplacer à toute vitesse, de glisser et de courir sur les murs, l’endroit tient autant de la série Mad Max que de Gladiator sur les stéroïdes. Avec un peu de Serious Sam pour faire bonne figure. Le ton est donné!

Du reste, on connaît un peu la formule: survivre pendant un temps donné, en tuant au passage des dizaines, voire des centaines d’ennemis. Mais cette fois, la mécanique permettant de monter de niveau et d’améliorer ses compétences est basée non pas uniquement sur le nombre d’adversaires occis, mais aussi la vitesse à laquelle nos projectiles vont les transformer en passoires. En agissant rapidement et brutalement, en effet, on alimente la « ferveur de la foule » qui, une fois dépassé une certaine limite, nous fera gagner en compétences.

Autrement, nous sommes en territoire quasi-conquis: une progression à l’intérieur de l’arène, une métaprogression à l’extérieur, où l’on débloque notre prochaine amélioration à l’aide de l’argent accumulé durant les combats…

Mais c’est vraiment ce mélange avec le côté « bouge ou t’es mort » de Doom Eternal, ou encore d’Ultrakill, qui fait la différence. Oui, il faudra (un peu) réfléchir à notre prochaine action… mais rester immobile signifie invariablement d’encaisser des dégâts. Et puisque notre nombre de points de vie se compte généralement sur les doigts d’une main, une partie peut se terminer en moins de deux minutes.

Une fois que l’on a un peu plus saisi ce qui est attendu de nous, toutefois, on commence à franchement apprécier cette action frénétique et cette nécessité de se dépasser toujours un peu plus, histoire de marquer des points auprès du public.

Bien entendu, Dieseldome n’en est encore qu’à ses débuts – les développeurs précisent d’ailleurs que l’on s’aventure dans une version alpha –, et il faudra gommer quelques aspérités avant d’espérer lancer une version complète. Ainsi, lors d’une partie passablement endiablée, ce journaliste est resté coincé dans le décor, sans possibilité de s’en dégager; il a donc fallu abandonner cette tentative. Mais bien franchement, l’idée de renfiler ses sandales de gladiateur romanpunk est fort intéressante…

Audacieux, rafraîchissant et violent à souhait, Dieseldome: Oil and Blood, même en version de démonstration, est savoureux et franchement divertissant. On a bien hâte à la suite.

Dieseldome: Oil and Blood (en version de démonstration)

Développeur et éditeur: GHST Studios

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français

