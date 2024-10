Achilles: Survivor, une odeur de service minimum

Après le passable Achilles: Legends Untold, voilà que l’on nous propose quelque chose qui ressemble à une méthode connue: prendre un jeu d’action et en proposer une déclinaison en mode survivor. Et donc, voilà Achilles: Survivor, dont la version de démonstration, récemment lancée sur Steam, n’arrive hélas pas à la cheville du titre qu’il cherche à émuler.

Développé et publié par Dark Point Games, le même studio responsable du jeu d’action lancé en accès anticipé en 2022, Achilles Survivor reprend l’engin graphique du premier, mais aussi certains monstres fantastiques, monstres qu’il faudra décimer par centaines.

Pour nous aider dans cette quête, cette démo nous permet de nous glisser dans les bottes de trois personnages différents, avec chacun leurs attaques et pouvoirs particuliers. Et pour respecter les codes du genre, tuer des ennemis nous permettra d’accumuler des points d’expérience qui, à leur tour, donneront l’occasion d’améliorer nos compétences, voire d’en développer de nouvelles.

En fin de partie, que l’on tue ou non le grand méchant de fin de niveau – chaque match ne dure que 11 minutes, pour l’instant –, les pièces d’or accumulées sont transformées en oboles qui servent à améliorer notre métaprogression, c’est-à-dire des capacités permanentes, comme une meilleure attaque, davantage de points de vie, plus de points de chance, etc.

Il suffit de jouer pendant quelques minutes à Achilles: Survivor, en fait, pour se rendre compte que ce jeu semble imiter un autre titre: Deep Rock Galactic: Survivor, développé par Funday Games. Tout semble y être: les mêmes systèmes d’amélioration des compétences, les mêmes niveaux de déblocage des armes supplémentaires… Et si l’imitation est la plus belle forme de flatterie, il y a toujours des limites.

Surtout que contrairement à son prédécesseur, Achilles: Survivor n’est ni bien conçu, ni centré autour de mécaniques comme l’exploration et les quêtes secondaires, et encore moins rattaché à une excellente franchise qui continue de faire des adeptes.

Pire encore, contrairement à Deep Rock Galactic: Survivor, Achilles ne possède certainement pas la finesse nécessaire pour ce genre de jeu. À preuve: cette imprécision à propos des moments où les ennemis risquent de nous toucher, y compris l’absence totale de signal sonore, ou même de cri, comme pouvaient en lancer nos nains barbus.

On aura aussi tendance à se coincer dans certains éléments du décor, sans qu’il ne soit possible, à l’occasion, de savoir avec exactitude si un endroit est franchissable ou non. Et puisque les dégâts peuvent très rapidement s’accumuler, une partie peut prendre fin en quelques secondes seulement en raison d’une fausse manoeuvre.

Mal ficelé, sans mécaniques de jeu véritablement originales – à l’exception de la construction un peu bancale de bâtiments –, et reprenant maladroitement les aspects d’un jeu autrement plus efficace et de meilleure qualité, Achilles: Survivor, même en version démo, frôle franchement la perte de temps. À éviter.

Achilles: Survivor

Développeur et éditeur: Dark Point Games

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français

Vous aimez les jeux vidéo? Abonnez-vous aux podcasts Pixels et préjugés et SVGA!