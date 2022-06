Achilles : Legends Untold, la bagarre au temps de l’Illiade

Héros de l’Illiade, Achille, ultimement tué par une flèche qui l’a atteint au tendon qui porte depuis son nom, n’est pas vraiment mort, en fait. Selon les développeurs de Dark Point Games, responsables d’Achilles : Legend Untold, le puissant combattant a plutôt été recruté par Hadès, dans sa lutte contre Arès. Le tout sous la forme d’un jeu d’action isométrique soulslike dont les aspérités s’avèreront rapidement frustrantes.

Soyons honnêtes, les jeux fonctionnant selon le même principe que les célèbres titres de la série Dark Souls, de FromSoftware, sont très rarement conçus pour être faciles, bien au contraire. L’idée consiste, bien entendu, à développer les réflexes et les capacités nécessaires pour triompher des nombreux ennemis. Bref, il faut git gud, comme disent les amateurs du genre.

Et il faut admettre que le contexte de la Guerre de Troie est à la fois un environnement peu exploité, du côté vidéoludique, et un univers qui s’avère particulièrement intéressant. Ce n’est pas pour rien que ce sanglant conflit, qui s’est semble-t-il étiré sur 10 ans, est encore bien implanté dans l’imaginaire collectif.

Nous voilà donc revenus d’entre les morts, avec comme mission d’aider Hadès, si l’on ne souhaite pas retourner aux Enfers.

Entre créatures surnaturelles et soldats de Troie, le joueur devra savoir doser entre attaques audacieuses et mouvements prudents. Après tout, on a beau avoir été ressuscité – et pouvoir revenir à la vie au plus récent autel dédié à Hadès qui a été activé par nos soins –, il faudra peu à peu faire ses classes, en accumulant des points en tuant des ennemis, puis en utilisant lesdits points pour déverrouiller des compétences et accroître ses capacités.

Tout cela convaincra les amateurs du genre qu’ils sont bel et bien en terrain connu. Tout y est, en fait, jusqu’à ces situations où tout peut déraper rapidement, face à un groupe d’adversaires, ou simplement un ennemi un peu trop rapide et puissant.

On peut, sans problème, accepter ces conditions inhérentes au fait que le titre est un soulslike. On peut aussi accepter que ces fameux autels dédiés à Hadès, sorte de points de sauvegarde doublés d’une option de récupérer ses points de vie, mais aussi d’augmenter ses compétences, puissent être relativement éloignés les uns des autres. Après tout, on s’en voudrait de se rendre la tâche trop facile.

Mais il y a sans doute une différence, aussi ténue soit-elle, entre un jeu conçu pour être difficile, et un jeu dont la difficulté tient d’une certaine paresse. Comme ces attaques ennemies qui ne sont pas bloquées lorsque le joueur porte au même moment un coup à l’adversaire, alors que l’inverse va toujours se produire, ou encore ces parties de la carte où un bâtiment ou un autre élément du décor se trouve entre le joueur et la caméra, et où l’on peut voir le héros et d’éventuels ennemis, mais pas d’autres parties du décor, ce qui fait en sorte que nos attaques peuvent complètement rater la cible, ou que nous pouvons restés coincés contre un muret et être massacré en quelques instants…

C’est là le coeur du problème avec Achilles : Legends Untold… L’idée est franchement intéressante, l’environnement l’est tout autant, avec de superbes paysages, des zones sombres et effrayantes, etc., mais l’exécution laisse franchement à désirer. L’apparition du premier « grand » monstre, une sorte de cyclope plus grand et plus large d’épaules que nature, devrait normalement donner lieu à un moment de stress, ou au moins à une ambiance particulière. Ledit monstre se trouve plutôt près d’une porte, dans un sentier encaissé, et si le combat est effectivement plus complexe, on se rend bien vite compte que le jeu agit comme s’il s’agissait seulement d’un adversaire comme les autres.

Idem pour une autre créature surnaturelle : un scorpion géant. Le premier sur lequel on tombe fait partie d’une séquence d’événements où ledit scorpion veut tuer un personnage que le joueur doit secourir. L’affrontement, qui nécessite de tenir compte des coups de pinces, mais aussi du puissant dard de l’insecte, garde le joueur en haleine.

Pourtant, quelques minutes plus tard, voici deux scorpions géants voisins l’un de l’autre, comme s’il était normal que cette partie du monde en regorge… Encore une fois, l’effet est gâché.

Ultimement, Achilles : Legends Untold semble vouloir être à la fois Dark Souls et Diablo III. Mais ce mariage est impossible, du moins dans l’état actuel des choses.

Achilles : Legends Untold

Développeur et éditeur : Dark Point Games

Plateforme : Windows (testé sur Steam)

Interface et sous-titres disponibles en français