Les aventures médiévales de Folklands

Un village médiéval à développer; des ressources à exploiter, une économie à gérer… et des aventures à créer? Développé par Bromantic Games et publié par Light Up Games, Folklands débarque dans le marché relativement saturé des jeux de gestion de l’époque médiévale. Et si l’esthétique de la chose vaut sa part d’applaudissements, il y a encore beaucoup de travail à faire avant d’atteindre le niveau d’un Banished ou d’un Manor Lords.

Ce qui frappe, donc, ce sont évidemment les visuels: présenté en vue isométrique, à l’instar de tant de classiques des années 1990 et du début des années 2000, Folklands propose un ensemble de couleurs plus que vibrantes. Ainsi, nous ne sommes pas dans une forêt lugubre, mais plutôt sur un site où le colori des arbres contraste fort agréablement avec le vert du gazon et le bleu profond des points d’eau.

Sur ce fond coloré, notre village sera facile à voir, d’autant plus que le toit de nos bâtiments aura une teinte différente en fonction de l’utilité dudit immeuble. C’est là le genre de choses qui fait bien plaisir, surtout lorsque notre village aura pris de l’ampleur et qu’il faudra s’y retrouver à travers des dizaines, voire des centaines de maisons, auberges, moulins et autres sites de production.

On appréciera aussi plusieurs fonctionnalités bien pratiques, comme la possibilité de déplacer la zone d’exploitation de certains bâtiments précis, comme les bûcherons, ou encore les cueilleurs de fruits.

Enfin, à l’aide d’un guide de progression assez bien structuré, la courbe d’apprentissage n’aura pas des allures de falaise, fort heureusement.

Des choses à améliorer

Cependant, même pour un titre en accès anticipé, bien des aspects semblent encore devoir nécessiter du travail de la part des développeurs. Tout d’abord, le jeu est lent. Très lent. Même en vitesse maximale, on a l’impression que les choses ne progressent jamais assez rapidement, d’autant plus qu’il est particulièrement rare de devoir réagir à la seconde près à un événement, si ce n’est, peut-être, un incendie. Mais tant que vous construisez suffisamment de casernes de pompiers, la chose est réglée.

Ensuite, l’interface utilisateur, mal adaptée aux résolutions élevées, nécessite une bonne dose de « zoom » pour pouvoir en tirer quelque chose de fonctionnel. Et malgré cela, l’information dont nous avons besoin, si elle est relativement facile d’accès, est souvent cachée dans des onglets supplémentaires, plutôt que d’être affichée immédiatement lorsque l’on clique sur un bâtiment.

Autre problème: la « zone d’influence » de plusieurs bâtiments, comme les étals du marché, ou encore les bâtiments décoratifs, est invisible par défaut, ce qui mène à se gratter la tête et à se demander pourquoi un groupe de villageois réclame une fontaine ou une statue, par exemple, alors que nous en avons construit une à deux rues de là.

Idem pour les outils dont on finit parfois par manquer: on finira par comprendre qu’avant de pouvoir fabriquer notre propre forge et exploiter des gisements de fer et de charbon, il faudra commercer avec les villages voisins pour s’équiper, mais la chose est franchement mal indiquée, ce qui peut, encore une fois, entraîner de la frustration.

Que dire, aussi, de cette impossibilité, contrairement à de très nombreux jeux du genre, de simplement demander à nos villageois d’exploiter toutes les ressources d’un endroit donné, histoire de disposer de plus d’espace pour construire? Ou, à tout le moins, de pouvoir prévoir de nouveaux bâtiments dans des zones où l’on trouve des arbres, par exemple, ce qui mènera à la coupe automatique de ces derniers?

Enfin, si Folklands se définit comme un jeu « relaxant », on déplorera malgré tout l’absence de toute maladie, d’attaques de bandits, ou encore l’impossibilité de voir ses villageois mourrir de famine. Non pas que nous souhaitions absolument la mort de qui que ce soit, mais sans véritable incitatif à bien gérer notre agglomération, la chose perd un peu de son intérêt.

Il ne faut pas se tromper: Folklands a certainement les bases pour être un bon, voire un très bon jeu de gestion médiévale. Mais il lui manque quelques petites choses, quelques améliorations, pour véritablement prétendre jouer dans la cour des grands. Espérons que les développeurs corrigeront le tir.

Folklands (en accès anticipé)

Développeur: Bromantic Games

Éditeur: Light Up Games

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu offert en français (interface et sous-titres)

Vous aimez les jeux vidéo? Abonnez-vous aux podcasts Pixels et préjugés et SVGA!