Oasis Mission: Colony Sim, le chaos dans les colonies

L’histoire est connue: vous arrivez sur une nouvelle planète, vous devez exploiter des ressources, développer votre économie, veiller au bonheur de vos concitoyens… Et sur papier, l’idée a du bon. Malheureusement, Oasis Mission: Colony Sim rate largement la cible.

Il ne faut peut-être pas lancer la pierre trop rapidement aux gens de Lunar Pug Studios. Au seul développeur, en fait. Après tout, la création vidéoludique est une tâche complexe, surtout lorsque l’on veut mélanger divers genres et parvenir à établir un équilibre entre ceux-ci.

On appréciera tout d’abord les visuels, en ce qui ressemble être en partie de la 3D isométrique. Simples, mais efficaces, ils réussissent à placer le nouvel administrateur colonial dans l’ambiance: il s’agit d’un nouveau monde qu’il faudra réussir à « dompter », en quelque sorte.

Chapeau, aussi, à cette idée d’objectifs et de pactes à sélectionner, chacun offrant des avantages ou apportant des récompenses. Le tout accompagné par des dessins d’une qualité franchement surprenante.

Malheureusement, c’est là que l’intérêt du jeu se termine. Pour le reste, nous nous retrouvons face à une série de problèmes qui se combinent pour créer quelque chose qui frôle l’injouable.

Tout d’abord, on peut comprendre, voire adhérer en partie, à cette idée que des véhicules volants formeront la colonne vertébrale de notre réseau logistique. Pas question, nécessairement, d’installer des tapis roulants partout, comme dans Factorio; on souhaite plutôt se servir d’appareils capables d’extraire des ressources, oui, mais aussi de les transporter, de construire des bâtiments, ou encore de servir de sorte d’autobus volant pour nos concitoyens.

Cependant, il est un peu ridicule de constater que les bâtiments spécialement consacrés à l’exploitation minière se retrouvent presque entièrement dans le bas de notre arbre technologique. Il est possible, vraisemblablement, de voyager dans l’espace, plus rapidement que la vitesse de la lumière, mais l’idée de la foreuse nous échappe?

Impossible de comprendre, aussi, pourquoi le jeu est si lent. Même à sa vitesse la plus élevée, on se retrouve bien souvent à se tourner les pouces en attendant que les vaisseaux extraient les précieuses ressources pour les ramener dans nos précieux entrepôts. Entrepôts qui peuvent techniquement former un réseau logistique, mais la seule et unique tentative en ce sens s’est soldée par un désastre incompréhensible, des bâtiments produisant des ressources, pourtant collés sur l’un de ces entrepôts, indiquant qu’aucun espace de stockage n’était disponible.

On ne parlera pas non plus du combat, déjà trop difficile, dans le cadre duquel nos vaisseaux tirent partout sauf sur leur cible, et où les forces ennemies sont rapidement trop nombreuses et efficaces, malgré toute notre bonne volonté. Pire encore, même s’il est possible d’installer des lance-missiles sur un engin volant, l’idée de développer une batterie sol-air semble ne jamais avoir traversé l’esprit de quiconque.

Terminons, enfin, par la cerise sur le sundae: lors des tests effectués dans le cadre de cet article, le système de sauvegarde ne fonctionnait pas. Oh, notre progression était « enregistrée », mais après l’avoir rechargée, le système d’objectifs à atteindre était remis à zéro et tous les bâtiments pré-existants cessaient de fonctionner, sans qu’il soit possible de les réactiver.

Bref, Oasis Mission: Colony Sim s’appuie sur des idées relativement intéressantes, mais l’exécution est catastrophique. Le jeu aurait clairement besoin de plus de temps de développement. Dans l’état actuel des choses, il est recommandé de fuir ce titre comme la peste.

Oasis Mission: Colony Sim

Développeur et éditeur: Lunar Pug Studio

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

