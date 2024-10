Nobel de science pour 2024: hommes 7, femmes 0

Une fois encore cette année, les lauréats de la prestigieuse récompense auront été masculins.

C’est un problème que l’Académie royale des sciences de Suède reconnaît elle-même: en 2018, elle avait procédé à ce qui, à son échelle, était une petite révolution, en envoyant dans son appel à candidatures la recommandation que soit désormais prise en considération la place des femmes, ainsi que des groupes ethniques et la « diversité géographique ».

Il n’existe pas de mises en candidatures officielles, mais il y a des comités pour les prix de médecine, de chimie et de physique: des groupes de six personnes dont la première tâche est d’envoyer chaque année à un groupe restreint d’experts des invitations à soumettre des candidatures. Seules les personnes ainsi invitées peuvent soumettre une candidature.

Les noms des candidats soumis restent confidentiels, et les délibérations des comités ne sont dévoilées qu’après 50 ans. De sorte qu’il est impossible de savoir si cette prise de conscience de 2018 a eu un impact.

Sur 973 personnes qui ont reçu un Nobel depuis 1901, 64 étaient des femmes. Ce qui inclut les Nobel de la paix et de littérature. Mais si on ne calcule que les prix de science — médecine, chimie et physique — il ne reste que 23 femmes. En physique, on n’en compte que 5 depuis 124 ans.

Certes, il fut un temps où il n’y avait carrément pas de femmes dans la recherche scientifique, et un Nobel est remis pour une percée scientifique qui peut remonter à 10 ou 20 ans, voire près de 30 ans. Ça pourrait expliquer qu’il y ait eu seulement une gagnante du Nobel de médecine avant 1975, puis 5 entre 1975 et 2000, puis 7 depuis 2001. Mais avec des années creuses, comme 2024, 2022 et 2021…

Aujourd’hui encore, à travers le monde, ce sont moins de 30% des scientifiques qui sont des femmes.

Et ce n’est pas le seul problème gênant avec lequel est confrontée l’Académie royale des sciences, commentait mercredi la rédactrice en chef adjointe du New Scientist, Alexandra Thompson. À ce jour, aucun Noir n’a gagné un Nobel de science (il y en a eu 17 dans les catégories de la paix, de la littérature et de l’économie).

Quant à savoir si c’est important, ou si c’est juste une question de prestige, il faut se rappeler qu’un Nobel ouvre des portes pour une reconnaissance de ses sujets de recherche auprès du grand public, des politiciens et des médias.