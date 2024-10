Québec Rock: la guerre des bands

Après la magistrale bandes dessinée Dédé, qui portait sur le défunt chanteur des Colocs, Christian Quesnel explore de nouveau les coulisses de la musique d’ici avec l’album Québec Rock: Offenbach vs Corbeau.

Félix Rose a récemment fait paraître une série documentaire en quatre épisodes portant sur la rivalité entre Offenbach et Corbeau, deux groupes rock mythiques de la scène québécoise. Dans le but d’aller au-delà des témoignages et des images d’archives, le réalisateur a décidé de faire appel à Christian Quesnel pour créer une série d’illustrations qui furent insérées à travers le montage. Suite à la diffusion de la série sur la plateforme Vrai en avril 2024, plusieurs personnes lui ont demandé si ces magnifiques dessins seraient éventuellement publiés sous forme de livre. C’est maintenant fait, avec la parution de Québec Rock: Offenbach vs Corbeau.

Véritables pionniers, Offenbach et Corbeau figurent parmi les groupes les plus iconiques du Québec, mais la plupart d’entre nous en savent assez peu sur leurs origines et leurs parcours. Personnellement, j’ignorais même qu’une rivalité existait entre les deux formations musicales avant de lire Québec Rock: Offenbach vs Corbeau.

L’album nous replonge à une époque où la scène musicale d’ici était fortement dominée par les chansonniers à la Félix Leclerc, et où ceux qui souhaitaient faire du rock considéraient que le français n’était pas une langue propice à ce genre de musique, avant de découvrir que le joual, par contre, s’y prêtait à merveille.

Que ce soit la façon dont Offenbach a trouvé son nom, l’influence déterminante de Pierre Harel, qui convaincra Gerry Boulet de chanter en français, ou encore la collaboration entre Marjolaine Morin et Jean Millaire au sein de Corbeau, Québec Rock retrace l’histoire des deux groupes ainsi que les moments déterminants de leur carrière, en plus de nous entraîner dans les coulisses de la création de certaines chansons. Loin d’être complaisant, l’album explore aussi leurs frasques et leurs comportements de bums qui, s’ils n’étaient pas toujours très élégants, constituaient un pied de nez aux bonnes mœurs de l’époque.

Pourquoi y avait-il de l’animosité entre les deux groupes? Après avoir quitté Offenbach en raison de différences artistiques, certains membres ont fondé Corbeau. Gerry Boulet se sentira trahi par ses anciens compagnons qui, de son point de vue, lui faisaient désormais concurrence. Les membres des deux formations musicales ne seront pas toujours très tendres les uns envers les autres, alimentant encore un peu plus cette rivalité. À la lumière de la relation tendue qu’ils ont longtemps entretenue, on pose un regard différent sur la chanson « Les yeux du cœur » interprétée en duo par Gerry et Marjo, qui marquera la fin des hostilités et la réconciliation.

Sans cases ou phylactères, Québec Rock: Offenbach vs Corbeau n’est pas une bande dessinée dans le sens classique du terme. On ne retrouve la plupart du temps qu’une seule illustration par page, et puisque l’album est imprimé dans un format à l’italienne, l’effet cinématographique est saisissant.

Dans son style inimitable, Christian Quesnel livre de splendides images à l’aquarelle, plus proches de la peinture que du dessin. Ses portraits sont très ressemblants, et il parvient à capturer avec brio l’exubérance des concerts. Il insère parfois en filigrane de ses planches des paroles de chansons ou des articles de presse de l’époque. Encore une fois, il s’agit vraiment d’un travail graphique remarquable de la part de cet artiste exceptionnel.

Avec Québec Rock: Offenbach vs Corbeau, Michel Giguère, Christian Quesnel et Félix Rose lèvent le voile sur un pan de l’histoire musicale québécoise malheureusement trop peu connu, dans un album très instructif qui plaira autant aux mélomanes qu’aux amateurs de beaux livres.

Québec Rock: Offenbach vs Corbeau, de Michel Giguère, Christian Quesnel et Félix Rose. Publié aux éditions Libre Expression, 144 pages.