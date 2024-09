Les leçons de l’ouragan Hélène

En touchant les côtes de la Floride dans la soirée du 26 septembre, Helene est devenu le 8e ouragan de catégorie 4 ou 5 à frapper les États-Unis en autant d’années. Mais la statistique la plus significative pour les météorologues est peut-être ailleurs.

Ce qu’ils notent, c’est que Helene est passé du statut de « tempête tropicale » à celui d’ouragan puis d’ouragan de catégorie 4 en seulement deux jours. Le phénomène a gagné 60 kilomètres à l’heure en seulement 24 heures.

Ce sont des rappels que des eaux plus chaudes que la normale —dans ce cas-ci, celles du Golfe du Mexique— constituent un moteur pour nourrir de plus grandes tempêtes. Ce qui veut dire que de telles tempêtes qui s’intensifient en un temps record, ça va aussi devenir une préoccupation pour les autorités qui doivent lancer des alertes d’évacuation. En d’autres termes, préviennent les experts, les ouragans qui vont devenir plus violents, vont le devenir plus vite.

Rien que depuis le début de la décennie (2021-2024), c’était le 4e ouragan de catégorie 3 ou plus (l’échelle de Saffir-Simpson compte 5 niveaux) à frapper la partie continentale des États-Unis. Soit le même nombre que dans l’ensemble de la décennie précédente (2011-2020), selon l’agence américaine des océans et de l’atmosphère (NOAA).

La tempête a aussi entraîné des records plus dramatiques:

Dans la soirée de vendredi dernier, on comptait au moins 44 morts, selon la compilation de l’Associated Press.