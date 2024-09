Titans: gros vaisseau et tout aussi gros monstre au menu d’Everspace 2

Plus d’un an après son lancement, le franchement très bon jeu d’exploration et de combat spatial Everspace 2 a droit à un tout premier contenu téléchargeable. Cet ajout, dénommé Titans, met de l’avant deux entités gigantesques; l’un tout à fait mécanique et humain, l’autre de nature entièrement extraterrestre.

Les développeurs de chez Rockfish Games affirment avoir voulu nous offrir « les missions les plus ambitieuses jusqu’à maintenant », notamment avec « des batailles spatiales par phases ». Et force est d’admettre que sur le plan de la taille, l’objectif est atteint.

La première entité, un cuirassé rescapé de la guerre entre les humains et les Okar (qui remonte au premier jeu de la série), a été volée par des bandits alors qu’elle était en route pour la démilitarisation. Si ses armements surpuissants ont largement été désactivés, il faudra mener plusieurs attaques concertées pour éviter que le groupe criminel ne se retrouve avec un vaisseau capable de faire vaciller l’équilibre des forces dans la zone démilitarisée dans laquelle se déroule le jeu.

Et cette idée a du bon. Plutôt que de foncer dans le tas, il faudra prendre le temps de développer une stratégie, suivre des instructions, s’infiltrer discrètement dans la base ennemie…

De l’autre côté, après avoir découvert un squelette gigantesque, dans le jeu de base, nous découvrons qu’il s’agit des restes d’une espèce bien vivante. Et comme si cela ne suffisait pas, notre personnage sera appelé à jouer à Jonas, en étant littéralement avalé par le monstre. Une fois à l’intérieur, il faudra faire preuve de finesse pour récupérer des ressources spécifiques, afin de ne pas trop irriter l’animal et faire en sorte que notre vaisseau ne soit « recraché » à l’extérieur.

Là encore, la chose est intéressante; on nous prouve, certainement, qu’Everspace 2 est toujours capable de varier ses plaisirs, en alternant entre les phases de combat frénétiques et les séquences d’exploration, notamment pour trouver des secrets, qu’il s’agisse d’équipement de meilleure qualité, ou encore de précieuses ressources rares.

Et une fois ces deux nouvelles trames narratives complétées, autant le cuirassé que le Léviathan seront de nouveau accessibles sous la forme d’événements périodiques dans un secteur donné. Il sera donc possible de répéter – en partie – ces aventures pour récolter d’autres points d’expérience et d’autres ressources et pièces d’équipement.

Notons aussi l’apparition de certains « piliers », ou plutôt d’obélisques, qui fonctionneront eux aussi sous la forme d’événements à durée limitée. Mais à la différence du cuirassé et du monstre, ceux-ci peuvent apparaître en groupes, jusqu’à un maximum de trois de ces piliers à la fois. Pour les détruire, il faudra abattre un certain nombre de vaisseaux contrôlés par les Anciens – une bien étrange race liée à l’une des trames narratives du jeu principal –, histoire de faire tomber les boucliers impénétrables qui protègent les structures et enfin pouvoir endommager ces dernières.

Quelques limites

Tout cela est bien beau, et parfois même fort divertissant – surtout les batailles autour de piliers, qui peuvent aisément devenir joyeusement chaotiques –, mais comme les développeurs l’affirment, Titans est destiné à s’insérer dans le « milieu de partie » des joueurs d’Everspace 2. Si, comme ce journaliste, vous avez déjà complété la quête principale et atteint le niveau maximal, sans possibilité de progresser, il se passera alors deux choses.

D’abord, tous les ennemis seront du même niveau que vous, ce qui est logique, mais ce niveau « maximal » ne voudra pas dire la même chose pour tout le monde. Ainsi, les piliers des Anciens semblent faire apparaître des ennemis « plus forts » que le niveau 30, même si celui-ci est le maximum qui peut être atteint. Et donc, s’il est généralement assez facile de vaincre d’autres groupes de méchants, dont les chasseurs ennemis lancés par le cuirassé, se retrouver face à trois piliers tient généralement de la mission suicide.

Ensuite, si l’on a déjà complété le jeu, on possède probablement de l’équipement de pointe, et les probabilités d’obtenir du matériel encore plus performant sont particulièrement réduites. Donc, sans possibilité d’acquérir davantage de points d’expérience, sans capacité de véritablement améliorer l’efficacité de son vaisseau et de ses composantes, que nous reste-t-il? L’argent? L’argent pour acheter quoi?

On aurait franchement apprécié la possibilité de gagner des niveaux supplémentaires et de nous offrir de nouveaux territoires à explorer. Surtout qu’il y a encore un système solaire entier auquel il semble impossible d’avoir accès…

Pour les néophytes ou ceux qui ont acheté Everspace 2 plus tardivement, l’expansion Titans sera certainement intéressante. Mais pour ceux qui ont acheté (ou obtenu) le jeu à sa sortie, et qui ont depuis longtemps complété la trame narrative principale et construit un vaisseau particulièrement efficace, 20$ semble être un prix un peu élevé pour obtenir ce qui est essentiellement une occasion de répéter la même formule, encore et encore. C’est bien dommage.

Titans (Everspace 2)

Développeur et éditeur: Rockfish Games

Plateformes: Windows, Xbox One et Series, PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch (testé sur Windows/Steam)

Contenu disponible en français (interface et sous-titres)

