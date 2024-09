En attendant les étrennes, un calendrier de l’avent pour mettre le feu à vos étreintes

Bientôt, le retour du mois de décembre. Cette année, il n’y aura pas que la voix de Mariah Carrey pour réchauffer les cœurs des couples. En effet, Womanizer et We-Vibe, deux des plus grands noms de produits de bienêtre sexuel et des plaisirs charnels, s’associent pour nous concocter le premier Calendrier de l’Avant le plus hot de tous les temps.

Déjà, le coffret chatoyant de couleur rubis est d’une belle facture et peut facilement devenir un élément de votre déco de Noël dans votre chambre à coucher (ou votre buffet de salle à manger, pour les plus audacieux). Bien plus gourmand que de vulgaires chocolats, les 24 cases de ce calendrier recèlent une belle sélection de jouets et d’accessoires pour adulte, tels que, menottes et chevillières de velours (pas de risque d’en perdre les clés, les entraves sont faites de velcro), boules chinoises, anneau pénien, petite palette de satin (pour les plus grands amateurs de fessée d’entre nous), huile de massage, baume orgasmique et bien d’autres.

On y trouve aussi quelques éléments tristement moins glamour (un jeu de dés comprenant des éléments du calendrier et une durée, quelques cartes d’idées coquines, des lingettes intimes et un outil manuel de massage). Mais bon, on comprend que pour combler les 24 cases…

Or, l’idée la plus lumineuse de la conception de ce calendrier tient surtout dans le fait que plusieurs des jouets offerts se combinent avec le contenu de la première case, soit un mini vibrateur rechargeable de type bullet.

Ce dernier, qui offre 10 intensités et rythmes de vibrations différentes, se glisse dans plusieurs modèles de godes ou de stimulateurs clitoridiens ou péniens en silicone, cachés dans les cases du calendrier. De quoi avoir du fun en masse au pied du sapin… Petit hic, toutefois, une fois glissé dans l’espace prévu, le vibrateur est difficile à retirer. Je vous partage mon petit truc: allez-y en faisant des rotations tout en tirant en tirant dessus, sinon, vous allez sacrer sur les principes physiques de pression négative.

Des jouets pour les sages… et les vilains

Puisque, dans tout bon calendrier de l’avent qui se respecte, il y a de «gros morceaux», les vrais cadeaux du coffret sont le modèle de stimulateur clitoridien Liberty 2 de Womanizer et le vibrateur pour couple We-Vibe Sync Lite.

Pour ceux qui n’y sont pas familiers, sachez que le premier est ni plus ni moins que la Rolls-Royce des jouets pour les personnes ayant un clitoris. Par un savant mécanisme d’air pulsé, le Liberty 2 reproduit une sensation de succion douce du bouton d’amour. Lui aussi réglable, c’est un jouet qui peut facilement devenir votre meilleur ami pour les longues soirées d’hiver.

Le Sync Lite, quant à lui, est un vibrateur qui peut être utilisé en solo pour stimuler et le clitoris et le point G, mais qui peut aussi être utilisé en couple, lors de la pénétration, pour des sensations décuplées à deux.

Par ailleurs, pour pimenter vos soupers de famille plates et interminables, sachez que le We-Vibe Sync Lite peut être contrôlé par un téléphone intelligent via l’application We-Vibe. Portez-le en toute discrétion, pendant que votre moitié vous envoie au septième ciel au-dessus de la dinde et de la tourtière, sans que matante Huguette ne s’en aperçoive.

Ce calendrier de l’avent est une parfaite initiation pour les couples néophytes qui désirent s’initier aux jouets dans leur vie sexuelle, ou un cadeau de choix pour les initiés qui rêvent de collectionner les objets pouvant mettre le feu à leurs draps.

En attendant, je vous souhaite un temps des fêtes chaud et humide (comme les canicules de cet été) et des découvertes orgasmiques,

Votre toute dévouée (aux plaisirs de la chair),

Opalys C.