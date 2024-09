Frostpunk 2 et le retour de l’anxiété frigorifiante

Martin Papineau, collaboration spéciale

L’expédition dans le futur apocalyptique et congelé de l’humanité se poursuit avec le retour de Frostpunk, qui dans le deuxième volet de la saga nous présente une société qui tente tant bien que mal de se reconstruire dans un univers qui a changé et qui nous a changés, aussi.

Mauvaise nouvelle, il fait encore très froid dans le passé apocalyptique alternatif dans lequel on retrouve l’humanité, 30 ans après l’érection des premiers générateurs titanesques qui ont permis aux gens de survivre et de rebâtir la société.

Autre mauvaise nouvelle, si l’humanité est maintenant bien en vie, et que l’on semble avoir inventé des manteaux d’hiver qui permettent de passer du temps dehors sans instantanément perdre un membre à cause du froid, ils ont aussi eu la mauvaise idée de recommencer à faire de la politique.

Ce nouvel opus de Frostpunk semble faire une migration toute naturelle vers des enjeux plus importants de la colonisation. Alors que Frostpunk 1 comptait le temps en heure, Frostpunk 2 le compte ainsi en journées.

Cela semble anodin, mais ça change un peu la dynamique, on semble moins vouloir garder en vie des gens sur le point de mourir à chaque instant, ça montre que la vie ne tient plus qu’à un fil et que la société est plus stable.

Par contre, les vétérans du jeu vont voir resurgir les vilains de la série assez vite. Froid extrême, manque de nourriture, disputes entre les différentes factions, manque de ressources et événements inattendus qui viennent défaire les plans sont là, ils sont violents, et ils prennent de la place.

En plus des éléments classiques de gestion de ville, construction, ressources, il faut aussi travailler avec les différentes factions au sein de la population, afin de tenter d’apaiser les tensions qui sous-tendent notre société tissée serrée.

Ce qui est intéressant avec le système politique, c’est qu’il s’agit d’une nouvelle façon d’embarrasser le joueur avec des choix difficiles. Mais la chose est toutefois moins restrictive que les deux arbres décisionnels immuables de Frostpunk 1, puisque cette fois, il est possible de s’appuyer sur les différentes factions pour remporter des votes cruciaux.

Petit bémol: je ne sais pas si c’est l’anxiété du premier Frostpunk qui m’est restée dans le corps, mais lorsque l’on ressent que ça va mal dans le scénario en mode histoire, il devrait y avoir un moyen de recommencer le scénario sans avoir à refaire le prologue!

Mais sinon, Frostpunk 2 est un jeu de gestion postapocalyptique très intéressant, à explorer sans relâche!

Frostpunk 2

Développeur et éditeur: 11 bit studios

Plateformes: Windows, PlayStation 5, macOS, Xbox Series (testé sur Windows/Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

Vous aimez les jeux vidéo? Abonnez-vous aux podcasts Pixels et préjugés et SVGA!