Les habitants du trottoir

Les piétons n’aiment peut-être pas les fissures dans les trottoirs, mais les insectes en raffolent. Une étude menée à Berlin a identifié 66 espèces d’insectes qui y ont fait leur nid.

Et le tout, dans seulement une douzaine de segments de 200 mètres de long, répartis à travers la capitale allemande.

Les biologistes, dont l’étude est parue le 27 août dans la revue Urban Ecosystems, rapportent également un nombre plus élevé de nids, et une plus grande diversité d’espèces, sur des trottoirs situés à moins de 200 mètres de « jardins à insectes » — généralement des fleurs, plantées pour attirer les insectes pollinisateurs par des groupes locaux de conservation de la nature.

Parmi les espèces recensées, on en compte 28 d’abeilles sauvages et 22 de guêpes.

Il faut rappeler que malgré leur mauvaise réputation dès qu’il est question de protection de la nature, les villes abritent une certaine biodiversité : les auteurs de cette étude rappellent que des collègues allemands avaient préalablement identifié à Berlin 213 espèces de plantes menacées de disparition. Et d’autres villes ont fait l’objet de compilations similaires de leur végétation depuis 40 ans, mais très peu ont regardé du côté des insectes.

La composition du pavage berlinois pourrait-elle être un facteur? C’est ce que suggèrent les chercheurs, en précisant que son mélange de pierres pulvérisées et de sable faciliterait la tâche des insectes qui veulent y creuser un nid. S’ils ont raison, il pourrait s’agir d’une piste de solution pour d’autres villes, non seulement pour la protection de la biodiversité, mais aussi pour atténuer les effets du réchauffement — considérant à quel point un asphaltage uni contribue aux îlots de chaleur.