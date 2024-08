La majorité des Américains s’attendent à des élections justes, mais les républicains doutent encore

Le prochain scrutin présidentiel, au pays de l’Oncle Sam, sera-t-il mené de façon juste et équitable? Oui, mais… Une récente enquête du Pew Research Center révèle que plus que la moitié des Américains s’attendent à ce que la présidentielle de novembre opposant Kamala Harris à Donald Trump soit menée dans les règles, en respectant les normes démocratiques. Pour les partisans de l’ex-président, cependant, rien n’est moins sûr.

Le coup de sonde a ainsi révélé que 61% des répondants font un peu, voire largement confiance aux processus démocratiques et s’attendent à ce que la présidentielle se déroule de façon « juste et précise ». En fait, la proportion de participants partageant ce point de vue n’aurait pas beaucoup changé depuis 2020 et 2022, selon l’organisme.

Cependant, on constate une progression du côté des gens estimant que « tous les citoyens voulant voter seront en mesure de le faire ». Depuis avril 2020, cette proportion est passée de 63% à 76% lors de la plus récente enquête, effectuée en juillet dernier.

Chose surprenante, les points de vue par rapport à la justesse et la véracité du processus électoral se sont carrément inversés, entre républicains et démocrates, entre 2020 et 2024. Lors de cette première année, au moment où Donald Trump, alors candidat à sa réélection, criait déjà à la fraude de la part des démocrates, moins d’un partisan du parti de Joe Biden faisait confiance au processus électoral; ce taux était plutôt de 75% chez les républicains.

Depuis, dans la foulée de la poursuite des accusations complètement infondées selon lesquelles les démocrates auraient « volé » l’élection, privant Donald Trump d’un deuxième mandat présidentiel, ce sont plutôt les démocrates qui, désormais, jugent à 77% que l’élection sera juste et équitable. Les républicains, eux, ne sont que 47% à partager ce point de vue, l’autre moitié ayant probablement bu jusqu’à la lie le calice des mensonges éhontés de Donald Trump, mensonges qui sont répétés sur une base quasi-quotidienne depuis quatre ans.

Ces mêmes mensonges avaient d’ailleurs mené à l’émeute du 6 janvier 2001, lorsque les partisans du candidat républicain battu ont tenté d’interrompre la certification de la victoire de Joe Biden, passant près de faire dérailler ce processus essentiel, violences et morts à l’appui.

Et les démocrates soint moins nombreux (71% contre 83%) à croire que tous les citoyens désirant exercer leur droit de vote pourront le faire. Voilà longtemps, en effet, que les autorités républicaines, que ce soit au niveau fédéral ou dans les États, tentent de mettre des bâtons dans les roues de certaines populations afin d’éviter qu’elles ne se rendent aux urnes, avantageant du même coup les électeurs républicains.