Settlements Rising, quand vos villageois dépendent (un peu) de la chance

Comment rendre un jeu de gestion villageoise encore plus prenant, et surtout sans tomber dans un mode de pensée de type « usine », où ses citoyens ne sont que des rouages dans une gigantesque machine? En simulant leurs besoins particuliers, d’abord, mais aussi en s’appuyant en partie sur la chance, comme le fait Settlements Rising.

Développé et publié par The Catalyst Crew, le titre évoquera des airs connus pour les amateurs de Banished et autres Manor Lords, même si le jeu tient davantage du premier que du second. L’idée de base demeure certainement la même: construire un village pour une poignée d’habitants et gérer leurs activités et leur collecte de ressources afin d’assurer leur survie, mais aussi leur expansion en temps et lieu.

Bois, pierre, nourriture, eau, production agricole, mais aussi maisons, fonderies, forges, écoles, proto-hôpitaux… Sans oublier les champs permettant de créer de l’engrais à l’aide des déchets: Settlements Rising reprend une formule qui fonctionne et y ajoute certaines particularités; point de « gestion familiale », comme dans Manor Lords, par exemple, ou encore de terrais dessinés un peu au pif pour y construire des bâtiments, mais plutôt le fait que la nourriture stockée finit par pourrir. Ou que les villageois doivent consacrer du temps à chauffer leur propre maison et à y apporter du bois pour se chauffer.

Il y a aussi cette accumulation d’expérience, qui incite à laisser des citoyens dans les mêmes emplois, histoire qu’ils soient plus efficaces et risquent moins de se blesser. Et tout cela, c’est sans compter la dimension militaire de la chose. Car oui, si vous disposez d’une période de grâce, des bandits finiront tôt ou tard par tenter de venir vous prendre des ressources. Cela veut donc dire construire les bâtiments nécessaires pour lever une armée (ou, du moins, une milice), fabriquer des armes… Ces mêmes armes coûteront cher en ressources, alors que vos troupes régulières réclameront un salaire en or. Bref, les amateurs de logistique seront comblés.

On y ajoute aussi une dose de hasard, avec l’octroi de « cartes à jouer », au moment de franchir certains paliers. Ces cartes, qui peuvent contenir des ressources, ou avoir des effets spécifiques, peuvent parfois représenter la différence entre la survie de votre groupe et sa mort lente (ou précipitée).

Visuels intéressants; mécaniques de jeu en apparence simples, mais complexes à maîtriser; chaînes logistiques prenantes; risque d’invasion armée… Que demander de plus? Quelques petites choses, peut-être: tout d’abord, le jeu est lent. On peut comprendre la nécessité de simuler diverses actions posées par nos citadins (il n’y a pas que le travail, dans la vie), mais on s’étonne parfois qu’il faille plusieurs mois pour construire une simple maison, alors que les ressources sont disponibles.

On se retrouve quelque peu frustrés, aussi, en voyant nos villageois sembler prendre tout leur temps, pendant que la vitesse de jeu est augmentée au maximum, soit 4x la vitesse normale. L’effet est encore pire lorsque nous devons impérativement attendre que des ressources s’accumulent, ou qu’un bâtiment sorte de terre.

Parlant de ressources, la carte offerte, lors de l’essai mené par ce journaliste, n’était pas entièrement visible, y compris pour les gisements de minerai et autres sites permettant d’acquérir des composantes essentielles pour fabriquer des objets qui le sont tout autant, par exemple. Afin de régler ce problème, il est nécessaire de « construire dans le vide », notamment en créant des routes allant au-delà des zones visibles, afin de dévoiler de nouvelles sections de la carte. On peut peut-être comprendre le processus, mais la chose apparaît bâclée, surtout que les ressources dont nous avons urgemment besoin, comme le fer, ne sont pas visibles dans les environs immédiats de notre emplacement de départ.

La sortie de Settlements Rising est prévue pour octobre; gageons que d’ici-là, les développeurs effectueront les ajustements qui s’imposent afin de mieux équilibrer le jeu, et ainsi offrir une expérience encore plus agréable. Il est déjà très facile de se plonger dans ce titre et d’y consacrer des heures. Nul doute que la prochaine version sera encore meilleure!

Settlements Rising

Développeur et éditeur: The Catalyst Crew

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)