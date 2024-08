L’IA pour tenter de percer le secret des coups géniaux, aux échecs

Comment définir la créativité, aux échecs? Qu’est-ce qui permet de déclarer qu’un joueur a l’étoffe d’un maître? Pour en avoir le coeur net, des chercheurs de l’Université de Toronto ont conçu un nouveau modèle d’intelligence artificielle.

Dans le cadre d’une récente étude, ces chercheurs ont décrit comment ils ont utilisé des techniques telles que les arbres de jeu (qui représentent l’ensemble des possibilités dans le cadre d’une partie d’un jeu) et des réseaux d’apprentissage neuronal, histoire de permettre aux logiciels de reconnaître des coups brillants.

Ces travaux pourraient mener au développement de logiciels de jeu d’échecs qui pourraient trouver les méthodes les plus créatives et audacieuses pour parvenir à l’emporter, plutôt que de simplement jouer des coups permettant de maximiser les chances de victoire.

Cela pourrait, à son tour, avoir des implications pour d’autres systèmes d’IA qui sont appelés à accomplir des tâches créatives.

« Un coup, aux échecs, peut être perçu comme étant brillant, ou créatif, lorsque le résultat stratégique n’est pas clair, au début, mais avec du recul, le joueur devait suivre une série précise, en évaluant toutes les possibilités, pour prévoir aussi longtemps d’avance », a déclaré le coauteur de l’étude, le professeur adjoint Michael Guerzhoy.

« Nous voulions que notre système comprenne le point de vue humain de ce qui constitue un coup brillant, aux échecs, et puis établir une différence entre cela et le simple fait de l’emporter. »

Au dire des auteurs des travaux, la plupart des études portant sur l’IA capable de jouer aux échecs se concentrent sur le fait de jouer des coups augmentant les chances de gagner. Mais cela ne permet pas toujours d’avoir des parties intéressantes.

À l’opposé, les bons joueurs humains peuvent adopter des stratégies plus dramatiques ou imaginatives en jouant des coups qui semblent aller à l’encontre des règles traditionnelles, par exemple en sacrifiant une pièce d’une façon qui pourrait laisser penser qu’il s’agit d’une erreur, mais qui permet ensuite de tracer la voie vers une victoire.

L’équipe de recherche s’est tournée vers Leela Chess Zero, un logiciel d’échecs capable d’apprendre de façon autonome, et qui a joué plus de 1,6 milliard de parties contre lui-même, soutient-on. Les scientifiques ont également eu recours à Maia, un autre logiciel de jeu d’échecs utilisant un système de réseautique neuronale, qui a été mis au point par des spécialistes de l’informatique à l’Université de Toronto.

En utilisant tous ces systèmes d’IA, et en traçant de multiples arbres de jeu, les chercheurs disent être parvenus à déterminer, à l’aide de leur modèle informatique, que des coups aux échecs étaient brillants (ou non) dans 79% des cas.

Ces résultats auraient poussé au moins un grand maître des échecs, Matthew Sadler, à déclarer qu’un modèle informatique pouvant comprendre le côté « brillant » de divers coups, aux échecs, pourrait servir d’outil de formation pour des joueurs professionnels, en plus de mener à la conception de logiciels de jeu plus divertissants pour les amateurs.

« L’un des domaines les plus intéressants, pour moi, est le fait de caractériser ce que nous concevons comme étant créatif », a déclaré M. Guerzhoy.

« Et cela ne s’appliquerait pas seulement dans le domaine des jeux de société, mais aussi dans d’autres domaines créatifs, comme la musique et l’art, où il existe un cadre formel et des règles à suivre », a-t-il ajouté.