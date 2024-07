Records de température: attention à l’ampleur et à la fréquence des canicules

Le lundi 22 juillet aura été, pour la planète, la journée la plus chaude depuis peut-être 100 000 ans, battant un record établi… la veille.

Pour le néophyte, les différences peuvent sembler minimes : selon les données provisoires du consortium européen Copernicus, produites à partir des relevés satellites, la température moyenne de la journée de lundi était de 0,06 degré Celsius plus élevée que celle de dimanche. Cela battait un record établi le 6 juillet 2023.

Mais deux journées consécutives pour un tel record constituent une anomalie, surtout quand on se rappelle que ces deux journées s’inscrivent dans une continuité:

13 mois consécutifs (de mai 2023 à juin 2024) qui ont battu des records pour leurs mois respectifs;

138 pays qui, dans les 12 derniers mois, ont enregistré leur journée la plus chaude;

et une année 2023 qui a elle aussi été la plus chaude jamais enregistrée.

Qui plus est, si la tendance se maintient, 2024 pourrait dépasser 2023, estimait cette semaine le climatologue Zeke Hausfather — et ce, même si El Nino, qui a contribué en partie aux records de 2023, est maintenant derrière nous.

Si les données satellites sur lesquelles s’appuie Copernicus ne remontent qu’à 50 ans, et si la compilation systématique des données météorologiques n’a commencé qu’au 19e siècle, les records dont on parle ici sont probablement du jamais vu en 100 000 ans, estimait la directrice de Copernicus en janvier dernier, en publiant son bilan de 2023. On peut en effet estimer les températures moyennes sur d’aussi longues périodes par le prélèvement de longues carottes de glace au Groenland ou dans l’Antarctique, ou par l’analyse des sédiments au fond des lacs.

Mais au-delà de cette marque qui sera inévitablement débattue, ce qui ressort des commentaires des scientifiques cette semaine, c’est leur étonnement face à l’ampleur et à la fréquence anormale des nouveaux records :