Les employés ne font « pas confiance » aux ressources humaines pour s’attaquer au harcèlement

Les employés font très peu confiance aux départements de ressources humaines pour gérer équitablement et efficacement les problèmes de harcèlement en milieu de travail, selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of Business Ethics.

Des chercheurs de l’Université Anglia Ruskin et de l’Université Bishop Grosseteste ont effectué une analyse des témoignages publiés en ligne par des employés victimes de harcèlement au travail. Parmi les réponses, personne n’avait quelque chose de positif à dire à propos de la façon dont les ressources humaines de leur employeur avaient géré la situation.

Ces employés ont rapporté avoir été ignorés et victimisés davantage, en plus d’affirmer que les ressources humaines ont régulièrement pris le parti des « gestionnaires harceleurs ».

L’étude est la première à se pencher sur des commentaires et des échanges en ligne en lien avec le harcèlement au travail. Les auteurs ont constaté que les ressources humaines n’étaient pas en mesure de traiter les problèmes de harcèlement de façon satisfaisante pour les travailleurs; ils estiment par ailleurs que plusieurs facteurs contribuent à cet échec.

Cela comprend des impacts légaux, mais aussi réputationnels, pour une entreprise qui admet qu’un cas de harcèlement est survenu; on craint aussi de perdre des harceleurs qui seraient malgré tout de « bons éléments » pour l’équipe, en plus de consacrer un temps précieux à mener des enquêtes et prendre des décisions.

Les travailleurs ont aussi décrit le phénomène du harcèlement comme quelque chose de pervasif et de similaire à un tourment, en plus d’impliquer de la manipulation, de saper leurs forces vives, d’être quelque chose de dévastateur et de stressant, d’être quelque chose de toxique, etc.

Parallèlement à cela, les participants à l’étude ont jugé que les départements de ressources humaines étaient faibles, complaisants, peureux, complices, corrompus, égoïstes, inefficaces et s’adonnant à la collusion.

Selon le principal auteur de l’étude, le Dr Clive Boddy, « l’étude démontre que les travailleurs sont critiques des départements des ressources humaines lorsque vient le temps de gérer le côté plus sombre de la vie au sein d’une entreprise ».

« S’ils acceptent que les procédures internes ne vont pas les protéger, les employés sont moins portés à signaler les cas de harcèlement, et souffriront en silence – ce qui pourrait avoir des impacts en matière de santé mentale, en plus d’affecter la productivité », a ajouté le chercheur.

« Il est dans l’intérêt des employés et des employeurs d’avoir des codes de conduite stricts qui sont appliqués par les ressources humaines, ou encore de disposer de méthodes alternatives pour gérer les cas de harcèlement au travail, si les RH sont incapables d’aider les travailleurs qui en ont le plus besoin. »