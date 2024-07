One Way Road: Firehunt, ou l’envie d’aller voir ailleurs

Parfois, on a beau avoir accès gratuitement à certaines choses, cela ne veut pas dire que l’on devrait profiter de celles-ci, bien au contraire. One Way Road: Firehunt, qui s’annonce comme un antépisode à une histoire principale à venir, est un ensemble d’idées qui, sur papier, ont du sens. Mais en pratique, c’est une expérience ratée.

À bord de notre vaisseau, il est primordial de défendre les passagers d’un autre engin spatial, alors que l’ennemi multiplie les attaques en orbite autour d’une lointaine planète. Et puisque notre patibulaire personnage accepte de prêter main-forte, afin d’obtenir de l’aide, par la suite, pour accomplir sa propre quête, nous voilà embarqués dans une série d’escarmouches.

D’un côté, on peut comprendre la volonté du développeur, Shabunov Leonid, de proposer un jeu qui se déroule en bonne partie en deux dimensions, avec des mécaniques tenant davantage de l’action et de l’arcade que de la simulation. Après tout, qui n’aime pas un peu de shoot’em up dans l’espace, avec des lasers et des missiles?

Malheureusement, les premières 20 minutes de ce titre sont pénibles à un point tel que l’on perd rapidement envie de jouer à la suite. D’abord, parce que les mécaniques de jeu sont ainsi faites que notre vaisseau a l’aisance d’un camion-citerne cherchant à retrouver son adhérence sur une route glacée. Ensuite, le niveau de difficulté est tel que si l’on finit par comprendre ce qui est exigé de nous lors de la rencontre avec le premier grand méchant, après trois ou quatre tentatives ratées, on jettera l’éponge. Si c’est cela, l’ampleur de la tâche pour le premier niveau…

Enfin, impossible de passer sous silence ces cinématiques terribles mettant en vedette des personnages gonflés aux stéroïdes qui semblent être à un poil de prendre la pose T, celle des modèles de personnes ayant rencontré un bogue dans l’exécution de leur programmation, ou n’ayant tout simplement pas d’instructions.

Il n’y a rien de mal à tenter sa chance et souhaiter donner vie à sa vision, lorsque vient le temps de créer un jeu vidéo. Mais One Way Road: Firehunt est si… beige, si ordinaire, si banal, si oubliable. Pas mauvais à un point tel que l’on finirait par s’en rappeler, ne serait-ce que pour le maudire. Juste… ennuyeux. Mal ficelé. Bref, même s’il est gratuit, passe votre tour.

One Way Road: Firehunt

Développeur: Shabunov Leonid

Éditeur: Valkyrie Initiative

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français

