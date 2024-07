Se faire aller les mandibules dans Empires of the Undergrowth

Dans le sous-genre très niché des jeux de stratégie où l’on contrôle des insectes, Empires of the Undergrowth, développé et publié par Slug Disco, fait mouche avec un titre qui surprend, mais dont les mécaniques sont résolument solides.

Dans un terrarium, une petite colonie de fourmis se développe tranquillement: et pour prendre de l’expansion, il faudra obtenir des ressources, notamment de la nourriture, mais aussi les composantes nécessaires pour donner naissance à des fourmis plus spécialisées.

Pour ce faire, le joueur devra accomplir quantité de missions où, en fonction des circonstances choisies, il sera nécessaire d’adopter des stratégies largement différentes. Enfin, largement différentes… le mot est peut-être un peu fort. Car à la base, l’idée est la même: protéger notre reine pondeuse, développer une « base » constituée de réserves de nourriture, de zones de couve et de tunnels étroits qui forceront d’éventuels envahisseurs à avancer à la queue leu leu, vous donnant d’autant l’opportunité de défendre votre nid.

Et ces ennemis seront nombreux: d’autres fourmis, oui, mais aussi toutes sortes d’insectes, y compris de terrifiantes créatures blindées portant carapace et défenses acérées. D’ailleurs, le pire ennemi n’est-il pas ce scientifique qui vous observe, dans son laboratoire, et qui veut constamment tester la résistance, la résilience et la férocité de vos fourmis?

En accès anticipé depuis 2017 (!), Empires of the Undergrowth tient à la fois du jeu de courte durée et de l’aventure de longue haleine: une mission peut parfois être réussie en quelques minutes, mais la nécessité de gérer correctement ses ressources et de trouver un équilibre entre le développement de son armée et le renouvellement de celle-ci.

Car oui, vos fourmis vont mourir. Par dizaines, voire par centaines. Après tout, ainsi va la vie dans la colonie, et ce n’est pas une escouade de mercenaires aux personnalités attachantes que l’on fait progresser mission par mission, ici, mais plutôt des insectes anonymes qui peuvent tous être remplacés au pied levé. Tant que l’on possède la nourriture nécessaire, bien entendu.

Autant les amateurs de stratégie en temps réel pourront être légèrement décontenancés devant l’absence de progression technologique, en quelque sorte, ou en constatant que tout le côté défensif de la stratégie consiste principalement à construire des tunnels étroits et à stationner des fourmis pour monter la garde, autant il est franchement rafraîchissant de se sortir du carcan traditionnel, justement, et de ne pas avoir à se demander si notre véhicule de récolte de ressources risque d’être attaqué, ou s’il faut construire davantage de chars d’assaut ou de bombardiers.

Ultimement, Empires of the Undergrowth est un vent de fraîcheur dans un domaine qui semble s’être calcifié avec les années. Mais il faut aussi se rendre à l’évidence: en proposant une formule si différente, si étrangère à l’expérience habituelle, ne risque-t-on pas de ne prêcher qu’à des convertis?

Empires of the Undergrowth

Développeur et éditeur: Slug Disco

Plateformes: Windows, Linux, macOS (testé sur Windows/Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

