Nuits d’Afrique – En 2024, la planète musique dans tous ses états

On connaît enfin les noms des artistes et groupes qui brilleront de mille feux en juillet, lors du Festival international nuits d’Afrique (FINA). C’est lors d’un lancement au Théâtre Fairmount que l’équipe a procédé au dévoilement de ce qui s’annonce, encore une fois, une expérience tout terrain, tout style musical. Un avant-goût sonore de huit coups de cœur de cette 38e édition, du 9 au 21 juillet prochains.

Le fils de Manu Chao et la vibration congolaise

Les premiers jours du festival laisseront place à de grands noms de la musique internationale. Kirá (9 juillet) transporte dans ses bagages tout l’amour du Brésil côté Nordeste, avec une démarche de l’intérieur toute en douceur.

Puis, la révélation du groupe Kin’ Gongolo Kiniata (10 juillet) – des musiciens de la débrouille qui savent créer des notes et des partitions à partir d’instruments fabriqués de leur main – démontrera la force de s’exprimer avec ce que l’environnement nous offre.

Toujours l’Afrique!

Avec sa formule en salle et en plein air, les pieds dans l’herbe, le FINA propose sans relâche un marathon de rendez-vous pour tous les goûts. Et cette année suit la tangente! De l’Afrique sahélienne avec Bombino (16 juillet), prodigieux guitariste du Niger, à la sensation Inoss’B (18 juillet) de la République démocratique du Congo, protégé de la star nigériane Yemi Alade, les extrêmes se rencontrent pour offrir l’Afrique en sonorités et trames contemporaines.

La place des femmes et leur génie rythmique se déploieront du côté du duo sénégalais hip-hop Def Mama Def (11 juillet), au Ministère. Fières de porter haut leur message d’émancipation, ces rares artistes féminines à oser cette liberté d’expression magnétisent par leur performance scénique.

Dans un autre registre, tout aussi fascinant, le collectif tchadien The Aunties (20 juillet) arrive à Montréal pour chanter leur lutte pour le respect des droits des femmes en pleine connaissance de cause.

Honneur au reggae universel

Style rythmé par excellence de la fête et de l’ascension de l’âme et du corps, le reggae aura ses créneaux de choix avec Takana Zion (20 juillet), maître guinéen du genre, ainsi que Queen Omega & The Royal Souls (13 juillet) de Trinidad qui règne sur les dubs rastafariens des Caraïbes, revisitant des classiques avec grâce.

Elle ouvrira l’un des Grands événements au MTelus, en première partie du tandem L’entourloop de France, phénoménaux DJs sans âge à l’allure de dandys, une soirée certainement mémorable du festival.

Festival international Nuits d’Afrique 2024 – 9 au 21 juillet