Chœur et chorégraphes, un mariage réussi de la danse contemporaine et de la grande musique

Sans doute est-il difficile d’imaginer de la danse qui ne s’appuie pas sur une quelconque musique. Pourtant, le concept d’André Pappathomas pour son spectacle Chœur et chorégraphes, proposé à l’espace Wilder, prend le contre-pied de ce principe.

C’est de cette rencontre entre trois chorégraphes et l’ensemble Mruta Mertsi, formé de 12 chanteurs lyriques et de 5 musiciens, que naîtra non seulement un très beau spectacle de danse contemporaine, le tout forgé sur des compositions musicales inédites et superbes.

Le spectacle se divise en de multiples séquences lors desquelles trois équipes chorégraphiques (quatre danseurs professionnels en tout) s’associent à toute une troupe de chanteurs merveilleux qui, étant donné l’exercice, se passent de partition et accompagnent la danse dans une belle harmonie.

L’exercice est périlleux. Tout est si bien réalisé, pourtant, qu’à aucun moment on n’imagine les défis auxquels fait face chacun des artistes sur la scène. Les voix sont splendides, parfois a capela, le plus souvent accompagnées d’instruments classiques comme le violoncelle ou le violon; de percussions mystérieuses, d’un accordéon improbable, voire d’instruments inventés qui sont présentés sous la forme d’une installation artistique sur le côté de la scène.

Chaque séquence offre son lot de surprises, de douceur, de poésie, de mystère et d’émotion, et parfois même d’humour. Les chanteurs semblent se transformer en animaux sensibles et craintifs qui se toisent timidement les uns les autres. Leurs pieds et leurs mains, magiquement éclairés, s’agitent comme une foule d’êtres mystérieux. Les chants lyriques font penser à de très beaux airs d’opéra et sont interprétés dans différentes langues, dont certaines sont indéfinissables, mais toujours magnifiques, avec des chœurs qui les enrichissent.

Les danseurs se déplacent autour ou avec cette foule de chanteurs, les transforment en accessoires, mais aussi en partenaires de danse. Tout se fait très naturellement, avec grâce et générosité. On sent une grande confiance au sein de tous ces artistes tellement différents qui arrivent à marier leurs arts en direct et sous la direction occasionnelle du créateur des musiques, leur chef de chœur qui, tout en les guidant, leur permet une grande latitude dans l’improvisation.

Le débat qui a suivi la représentation a révélé que le spectacle pouvait légèrement changer au fil des représentations, selon l’inspiration des artistes. Celui auquel j’ai assisté m’a beaucoup ému et totalement réjoui face à tant de créativité et de générosité.

Chœur et chorégraphes

Concept, direction musicale et artistique : André Pappathomas

Chorégraphie et interprétation : Charles Brécard avec Maïka Giasson, Lucie Grégoire, James Viveiros

L’ensemble Mruta Mertsi

Sopranos : Jeanne Laforest, Élisabeth Lima, Virginie Mongeau

Altos : Marie-Annick Béliveau, Éliane Bonin, Anne Julien, Andrea Young

Ténors : Gabriel Dharmoo, Léo Hamel, Michel Raymond

Basses : David Cronkite, Gabriel Frank

Percussions et accordéon : Luzio Altobelli

Violon : Zoé Dumais

Violoncelle : Catherine Le Saunier

Percussions et vibraphone : Olivier Maranda

Basse électrique et instruments inventés : André Pappathomas