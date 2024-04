Rosalie Dell’Aniello et Marie Gannie Guay, pour une ode à la sororité

Où sont tes épaules quand tu donnes des coups de pied, tel est le long titre du spectacle de danse proposé par Tangente et élaboré par Rosalie Dell’Aniello et Marie Gannie Guay. Au terme de trois ans d’accompagnement, les deux chorégraphes ont été choisies pour le projet destiné à un public adolescent et adulte. Le thème de la sororité se décline autour d’une équipe sportive féminine caractérisée par son caractère des plus hétéroclites.

Six femmes très différentes en âge, en origine et en personnalité font équipe pour une performance sportive. Si le sport ressemble à du soccer, par les tenues et les mouvements des joueuses, le spectateur sollicité pour ses encouragements ignore tout des règles de la partie qui se joue devant lui et des codes de l’équipe qu’il observe. Les membres de celle-ci sont bien revêtus de maillots avec numéros sur le dos, mais les très belles tenues sont multicolores jusque dans les moindres détails, comme pour marquer le besoin de faire équipe en dépit des différences.

Une sororité, c’est un rapport de solidarité qui unit des femmes pour atteindre un certain objectif. Ici la victoire contre une équipe adverse mais qui n’apparait pas. Sororité a la même étymologie que sœurs. Même si les rapports entre sœurs de sang peuvent être quelques fois difficiles, un lien indéfectible les unit et les réunit en certaines circonstances.

Dans Où sont tes épaules quand tu donnes des coups de pied, il s’agit donc d’illustrer ce lien qui transcende les individualités.

Les éclairages font ressortir les danses comme dans un beau jeu d’ombres, avec mouvements rapides et arrêts presque cinématographiques. Les chorégraphies entre attitudes sportives et street dance sont très agréables et montrent à travers des petites capsules coordonnées comment le lien se fait et se défait tout en gardant à l’esprit, pour les participantes, le but commun qui les unit. L’humour et la bonne humeur traversent la performance. Tous les clichés des équipes de sport sont présentés dans ce spectacle rafraichissant : de la mascotte porte-bonheur aux claquages et blessures plus ou moins simulés, en passant par les moments de réconfort ou de liesse au moment des points remportés.

Car une équipe est toujours faite de pièces rapportées dont le double enjeu, qui peut paraitre contradictoire, consiste à briller individuellement, mais aussi à s’éclipser en faisant remporter la victoire à l’ensemble de l’équipe.

Où sont tes épaules quand tu donnes des coups de pied

Rosalie Dell’Aniello et Marie Gannie Guay

Avec : Jessica Gauthier, Tessie Isaac, Sona Pogossian, Jacqueline Van De Geer, Nadia Essadiqi et Marie Eve Quilicot