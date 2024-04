Les jeux, le secret pour apprendre les mathématiques et les statistiques?

Les jeux pourraient être le secret permettant d’apprendre les domaines basés sur les nombres, comme les mathématiques et l’économie. Du moins, c’est ce qu’avance une nouvelle étude.

Plusieurs étudiants disent éprouver de la difficulté avec des sujets scolaires comme l’économie et les statistiques, alors que 83% des formations universitaires dans ces matières sont présentées en fonction d’une approche traditionnelle.

Les nouveaux travaux de recherche démontrent toutefois qu’en incluant des jeux, dans le cadre de l’enseignement de ces sujets, les accomplissements et la satisfaction des étudiants peuvent être grandement augmentés, avec une forte diminution des situations d’échec.

Au dire du professeur adjoint Joshua Fullard, de la Warwick Business School, qui a dirigé l’étude, « ces travaux viennent confirmer ce que nous savons déjà: la méthode d’enseignement traditionnelle n’est pas la meilleure approche pour l’apprentissage, même avec des sujets basés sur les nombres comme l’économie ou les statistiques ».

« Les effets des jeux, sur les étudiants, ne sont pas de faible ampleur, ou limités à certains membres du groupe. À l’échelle d’un collège ou d’une université, l’augmentation du taux de réussite des étudiants mènerait à la réussite de centaines de personnes supplémentaires, en plus de faire en sorte que ces gens soient davantage satisfaits de leur processus d’apprentissage », a-t-il ajouté.

Des étudiants qui réussissent mieux

Dans le cadre de l’étude, deux groupes d’étudiants sont allés de l’avant avec leur scolarité, alors que l’un a incorporé des jeux, tandis que l’autre ne suivait que des cours magistraux traditionnels.

Résultat: le groupe qui apprenait en intégrant des jeux a réussi à obtenir une note médiane de 69%, comparativement à 60% chez les étudiants qui apprenaient de façon traditionnelle.

Par ailleurs, le taux d’échec, à 7%, était aussi plus faible chez ceux qui avaient joué à des jeux, contre près de 20% chez les étudiants s’en tenant à la méthode magistrale. Cela porte à croire, affirme-t-on, que les jeux avantagent tous les étudiants d’une même classe, même ceux qui n’ont pas obtenu de meilleures notes.

Par ailleurs, les étudiants qui ont utilisé des jeux faisaient également état d’une plus grande satisfaction, et étaient plus nombreux à assister aux lectures et aux séminaires.

Au dire des chercheurs, l’une des raisons pour lesquelles les professeurs n’intègrent pas de jeux dans leur enseignement est la contrainte de temps, avec beaucoup de matière à couvrir et un délai réduit pour ce faire.

La nouvelle étude propose plusieurs activités courtes et faciles à mettre en place, histoire d’améliorer l’apprentissage des étudiants sans que les éducateurs ne sacrifient des heures de temps d’enseignement.