Cosmic Armada, quand personne ne vous entend crier en hyperespace

« Pilotez un vaisseau! Contrôlez une flotte! Fondez et développez des colonies, exploitez des ressources… combattez l’empire qui a conquis votre planète natale! » Il n’y a pas à dire, les gens de chez Charged Software, aux commandes de Cosmic Armada, voient grand.

Il y a d’abord un seul petit vaisseau… Il y a, en fait, toujours un seul petit vaisseau, au commencement. Un engin mal équipé, aux armes déficientes, mais qui permettra d’accomplir quelques missions qui ouvriront la voie à d’autres, puis à d’autres… Jusqu’à ce que l’on se retrouve aux commandes de son propre empire galactique. Ou que l’on mène une vie paisible de marchand spatial, qui sait?

Avec une interface classique en vue du dessus et des visuels en 2D, Cosmic Armada joue la carte des systèmes et des mécaniques, plutôt que celle de la beauté ou de la performance. Certes, on nous laisse entendre que des dizaines, voire des centaines de vaisseaux pourraient ultimement s’affronter en temps réel, dans le cadre de gigantesques combats agrémentés de lasers, de missiles et d’explosions, mais le tout semble davantage tenir du jeu flash du début des années 2000 que d’Elite Dangerous.

Et, en un sens, cela n’est pas plus mal: de ce fait, on peut davantage se concentrer sur le côté gestion de la chose. Sauf que… sauf que n’est pas Starsector, un jeu similaire et tout aussi ambitieux en développement depuis une dizaine d’années. Dans Cosmic Armada, non seulement le tutoriel est inutilement compliqué et long, avec quantité d’écrans remplis de texte déversant un torrent d’informations parfois inutiles – qui va directement se lancer dans la colonisation d’une planète, alors que l’on ignore encore comment simplement déplacer son vaisseau dans l’espace? –, mais l’interface est brouillonne.

Ajoutez à cela une difficulté qui ne pardonne pas, comme par exemple des vaisseaux pirates qui détruisent le petit appareil de ce joueur en quelques secondes, alors que celui-ci n’en est qu’à sa troisième mission, et vous obtenez un jeu qui vraiment impressionner et offrir des dizaines d’heures de jeu, mais qui aurait encore besoin de dizaines, voire de centaines d’heures pour améliorer l’expérience du joueur.

Prometteur, mais clairement largement inachevé, et ayant besoin de beaucoup d’amour avant de pouvoir concurrencer les titres déjà établis dans le genre, Cosmic Armada devrait être observé de loin, plutôt que d’être à la bibliothèque de titres des amateurs de science-fiction et de conquête spatiale.

Cosmic Armada

Développeur et éditeur: Charged Software

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français

