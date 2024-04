Last Hope Bunker: Zombie Survival, ou les pièges de l’accès anticipé

Il y a de ces jeux qui semblent prometteurs; des jeux avec de l’ambition, la preuve qu’il n’est pas nécessaire d’être une équipe gigantesque de développeurs pour proposer un titre qui saura captiver les masses. Le hic, c’est que dans le cas de Last Hope Bunker: Zombie Survival, lancé récemment sur Steam, il est clair que la route sera longue avant d’en arriver à quelque chose de potable.

La route sera longue, en effet, car Last Hope Bunker: Zombie Survival, un titre développé et publié par ArtDock, est aussi potentiellement intéressant qu’il est très rapidement frustrant. Fâchant, même.

Sur fond de cataclysme classique, soit un virus ayant transformé la vaste majorité de la population en zombies, notre héros devra accomplir diverses missions, récupérer des ressources nécessaires à la fabrication d’armes, de munitions et d’objets, mais aussi trucider des hordes de morts-vivants.

Rien de neuf, certes, mais on peut certainement bâtir sur des bases connues afin d’offrir une expérience solide. Et s’il est possible d’apercevoir, quelque part, le début d’un jeu qui pourrait être intéressant, avec des combats en vue isométrique du dessus qui semblent devenir rapidement frénétiques, l’équilibrage de la difficulté est si atroce que l’on perd extrêmement rapidement tout envie de jouer.

Normalement, dans un jeu de zombies, surtout dans un titre comme celui-ci, où l’on nous mentionne spécifiquement qu’il faudra détruire de grands nombres de monstres, il est assez aisé de se tirer d’affaire, du moins pendant les premières missions. Ici, rien de tout cela: le premier mort-vivant nécessitera plusieurs balles d’AK-47, toutes aussi précieuses les unes que les autres.

Et cette arme tranchante que l’on vous a fournie, avant de quitter la base? Le plus simple des ennemies aura besoin de plusieurs coups. Oubliez les massacres de l’excellent Left 4 Dead (et sa suite), on sera ici bientôt à court de balles. Et cela, c’est sans compter le filtre à air qu’il faudra remplacer aux trois-quatre minutes. Et si l’on meurt, chose qui se produira nécessairement, on recommencera dans notre base, mais sans avoir récupéré les balles et les ressources pourtant jugées « vitales » pour débuter une partie.

Bref, après avoir été déchiqueté par l’un des premiers groupes d’ennemis rencontrés, et après avoir compris que les choses n’allaient pas s’améliorer, ce journaliste est passé à autre chose.

Oui, Last Hope Bunker possède quelques aspects intéressants. Mais la difficulté est si peu équilibrée qu’on réclamera rapidement son remboursement. À moins que l’on aime souffrir. C’est l’apocalypse, après tout!

Last Hope Bunker: Zombie Survival

Développeur et éditeur: ArtDock

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

