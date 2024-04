Le charme rétro de This Bed We Made

Un studio indépendant montréalais, un mystère à résoudre en explorant un lieu clos, un hommage à la beauté de la métropole au cours des années 1950… Que demander de plus? Les développeurs du studio Lowbirth Games proposent ici, avec This Bed We Made, un petit bijou de style, une oeuvre d’un genre presque entièrement disparu des écrans. Avec un résultat à la hauteur des attentes.

Dans un hôtel huppé, donc, vers la fin des années 1950, Sophie Roy travaille comme femme de chambre, un travail monotone, certes, mais qui lui permet aussi, parfois, d’en apprendre davantage sur les clients de l’institution. D’ailleurs, la découverte de photos d’elle, apparemment prises par un mystérieux M. Spade, la plongera dans un univers de secrets et de mensonges.

Qui sont vraiment les clients de l’hôtel Clarington? Pourquoi a-t-elle été photographiée? Que fait un luger allemand, une arme du Troisième Reich, dans le coffre-fort de cet étrange M. Spade? Est-ce que les employés de l’hôtel sont au courant? Si oui, que savent-ils? Qui protègent-ils?

En quelques heures, à la manière d’une enquête policière, il faudra cumuler les indices, en renouant avec les mécaniques des jeux de type « point et clique ». Mais il s’agit d’un pointe et clique de luxe, en quelque sorte, avec un univers en trois dimensions entièrement modélisé, plutôt qu’avec un monde mis à plat, ou encore des images fixes.

C’est aussi un monde où les visuels sont léchés, sans être nécessairement ultraréalistes; ce point permet d’ailleurs aux gens de Lowbirth Games de se démarquer d’autres jeux d’aventure qui pourraient s’évertuer, bien souvent à tort, de maximiser les performances, plutôt que de se concentrer sur la structure scénaristique.

D’ailleurs, le titre a plus d’un tour dans son sac: en choisissant entre diverses options, le personnage principal – et, par extension, le joueur – aura droit à l’une de dizaines de conclusions possibles. Voudra-t-on faire preuve d’honnêteté? Ou plutôt de cacher des indices pour éviter que la police ne les découvre? Deviendra-t-on complice? Ou collaborera-t-on avec les forces de l’ordre?

Première proposition de Lowbirth Games, This Bed We Made possède quelques aspérités, mais rien qui ne puisse être encore amélioré avec une (ou plusieurs) mise(s) à jour. Et même dans l’état, le jeu est particulièrement solide, en plus de titiller cette fibre un peu chauvine consistant à redécouvrir une ville qui nous tient à coeur, le tout à l’aide d’un studio qui provient de ladite ville.

This Bed We Made

Développeur et éditeur: Lowbirth Games

Plateformes: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series, Windows (testé sur Windows/Steam)

