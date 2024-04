Rail Route, la simulation trop parfaite

Qui n’a jamais rêvé de conduire un train? Ou, plutôt, qui n’a jamais rêvé de gérer un grand nombre de trains à travers tout autant de stations, en s’assurant que tout ce beau monde arrive à l’heure, et bien entendu sans accident? La proposition du jeu Rail Route paraît nichée… et c’est tout à fait le cas, pour le meilleur et pour le pire.

Sur papier, cette idée d’un jeu de gestion abstrait, qui semble directement tirée d’un véritable tableau de contrôle d’un système ferroviaire, quelque part dans les entrailles d’un bâtiment administratif banal, avec un éclairage fluorescent qui finit par clignoter, est intéressante.

Développé et publié par le studio Bitrich.info, le titre est clairement destiné aux joueurs (et joueuses) pouvant consacrer des heures à s’assurer que l’automatisation de leur usine – ou, ici, leur réseau ferroviaire – est parfaite. Et avec des améliorations et des options de construction qui se déverrouilleront à mesure que l’on réussira à transporter correctement les divers trains du point A au point B (et parfois au point C, avec un arrêt temporaire au point D, ou même E), il y a évidemment cette notion de progression qui est essentielle pour inciter les gestionnaires en herbe à s’incruster devant leur écran.

Cela étant dit, et si la proposition est effectivement intéressante, Rail Route ne contient qu’un seul aspect: celui de la gestion de trains, constructions supplémentaires ou pas. Bien sûr, ce n’est pas le seul jeu offrant cette opportunité; mais à l’inverse de titres comme Factorio, ou encore Satisfactory, par exemple, où ce transport ferroviaire sert à convoyer des ressources entre deux endroits, afin d’atteindre un objectif plus vaste, on en finit rapidement par se demander s’il est possible de passer à un niveau de gestion supérieur… outre la complexité croissante, bien entendu.

Parlant de complexité, si Rail Route propose un tutoriel, celui-ci est étrangement trop court, avec différents aspects du jeu qui ne sont carrément pas abordés durant ces quelques minutes. « Vous ferez comme moi, vous apprendrez sur le tas », nous lance d’ailleurs le personnage qui nous initie… Une façon un peu tarabiscotée de nous indiquer qu’il faudra possiblement relancer une partie à plusieurs reprises pour éviter les diverses embûches.

Foncièrement, il n’y a rien de mal dans Rail Route: il s’agit simplement d’un jeu de gestion particulièrement spécifique qui s’adresse à un public qui l’est sans doute tout autant. Cela étant dit, le titre erre probablement trop du mauvais côté de la ligne entre « travailler » et « s’amuser », un numéro d’équilibrisme que chaque jeu du genre tente de réussir, parfois en s’esquintant un peu au passage.

Rail Route

Développeur et éditeur: Bitrich.info

Plateformes: Windows, Linux, macOS (testé sur Windows/Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

