La dent (un peu trop) sucrée de Wonka

Il n’est pas facile de marcher dans les traces d’un aussi grand classique que Willy Wonka & the Chocolate Factory, un film qui a marqué des générations de cinéphiles, mais c’est le pari que tente de relever le réalisateur Paul King avec l’antépisode Wonka, disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD.

Se présentant comme un prélude au classique Willy Wonka & the Chocolate Factory de 1971, Wonka met en vedette un jeune Willy Wonka qui, après avoir passé sept années à naviguer les sept mers du monde, débarque pour la toute première fois à Londres. Il ambitionne d’ouvrir sa propre boutique aux fameuses Galeries Gourmet, où il pourrait vendre son chocolat et ses autres friandises délirantes, mais il ne reçoit pas l’accueil qu’il espérait de la part de la population locale, alors que tous les gens qu’il croise semblent vouloir l’escroquer. Pire, il devra composer avec le cartel du chocolat qui multiplie les embûches sur sa route afin d’empêcher toute forme de compétition à leur monopole sucré. Le jeune homme naïf parviendra-t-il à surmonter les obstacles, ou verra-t-il ses rêves broyés par la cruauté du monde réel?

Dans Wonka, Paul King (à qui l’on doit les deux adaptations cinématographiques de Paddington) tente de remplir certains trous du roman de Roald Dahl avec une histoire inédite de son cru se concentrant sur la jeunesse du célèbre magicien de la confiserie. Slugworth, son féroce compétiteur qui est seulement mentionné dans Willy Wonka & the Chocolate Factory, est davantage mis de l’avant, et l’on apprend l’origine de la relation entre Willy et les Oompa Loompas. Par contre, il y a beaucoup plus de numéros musicaux que dans la version originale de 1971, ce qui donne au long-métrage des airs de comédie musicale. En raison d’un scénario simpliste à la morale sans nuances, le film conviendra avant tout aux enfants, avec ses bons vraiment bons et ses méchants grotesquement méchants. L’un des membres du cartel du chocolat a même un haut-le-cœur dès que le mot « pauvre » est prononcé.

Au niveau de la réalisation, Wonka est mené de main de maître et réussit à donner vie à un monde féérique débordant de fantaisie. Chocolaterie miniature tenant dans une valise, nuages faits de barbe à papa, chocolats faisant voler dans les airs ceux qui les mangent, la direction artistique du long-métrage est très réussie. Timothée Chalamet constitue un excellent choix dans le rôle-titre. Il possède la même naïveté et l’exubérance d’un éternel enfant que Gene Wilder affichait dans le film original. On est loin de la version lugubre que livrait Johnny Depp dans le remake de 2005. La distribution compte également la présence de Jim Carter (Downton Abbey), de Keegan-Michael Key dans le rôle d’un policier accroc au chocolat qui ne cesse de grossir à mesure que le long-métrage avance, et grâce à la magie des effets par ordinateur, Hugh Grant incarne à lui-seul tous les Oompa Loompas.

La version ultra-haute définition de Wonka comprend le film sur disque 4K et s’accompagne d’un code pour télécharger une copie numérique. On retrouve un bon 45 minutes de matériel supplémentaire sur l’édition, réparti en cinq revuettes. Dans la première, le réalisateur explique sa vision de la jeunesse du personnage et aborde son choix d’acteurs. La seconde se consacre à la riche trame sonore de Neil Hannon et Joby Talbot, ainsi qu’aux chorégraphies des numéros musicaux. La troisième explore la création des décors et des accessoires, tandis que la quatrième se concentre sur les costumes. La dernière présente la chocolatière Gabriella Cugno, une véritable artiste qui a été embauchée pour créer les chocolats délirants que l’on peut voir dans le long-métrage. Finalement, on peut accéder aux treize numéros du film à partir du menu des extras.

La réalisation, les décors, le jeu des comédiens, tout est vraiment d’une grande qualité dans Wonka, mais malheureusement, à cause d’un scénario un peu trop enfantin, le film risque de faire bâiller un peu les adultes, même ceux qui ont conservé leur cœur d’enfant.

6.5/10

Wonka

Réalisation: Paul King

Scénario: Paul King et Simon Farnaby (d’après les personnages de Roald Dahl)

Avec: Timothée Chalamet, Tom Davis, Olivia Colman, Calah Lane, Paterson Joseph, Matt Lucas, Keegan-Michael Key et Hugh Grant

Durée: 116 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol

Vous voulez encore plus de télévision et de cinéma? Abonnez-vous à notre podcast Rembobinage!