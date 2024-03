Une édition 4K pour Contagion

Originalement paru en 2011, le très visionnaire thriller épidémiologique Contagion de Steven Soderbergh a maintenant droit à une version en ultra-haute définition, disponible sur les tablettes depuis la semaine dernière.

Beth Emhoff revient d’un bref voyage d’affaires à Hong Kong. Serait-ce l’effet du décalage horaire? Elle se sent faible, et commence à exhiber tous les symptômes classiques de la grippe : toux creuse, nez qui coule, fièvre. Il ne s’agit malheureusement pas d’un virus ordinaire, et elle meurt dans les jours qui suivent. Dans de nombreuses villes un peu partout à travers la planète, d’autres personnes commencent à souffrir des mêmes symptômes, avant de décéder à leur tour. S’agit-il d’une vague d’encéphalite, de méningite, ou peut-être même d’une attaque bactériologique? Le Center for Disease Control américain et l’Organisation mondiale de la santé lancent une vaste enquête aux quatre coins du globe dans l’espoir de trouver le patient zéro et de stopper cette épidémie inconnue, dont les victimes se comptent rapidement par millions.

À sa sortie, Contagion relevait de la pure anticipation, mais on ne regarde plus le film de la même façon en 2024, et la situation que le long-métrage de Soderbergh dépeint semble carrément prophétique avec le regard d’aujourd’hui. L’œuvre se voulait alors pédagogique, et cherchait à vulgariser des concepts avec lesquels nous sommes devenus malheureusement trop familiers : foyers d’infection, distanciation sociale, port de masques faciaux, lavage intempestif des mains, fermeture des écoles, engorgement des hôpitaux, quarantaine, couvre-feu et course pour trouver un remède. Grâce à une recherche scientifique sérieuse, le scénario a prédit avec un degré d’exactitude d’au moins 90% la pandémie de COVID-19 qui allait se manifester un bon huit ans plus tard. Même le thème de la désinformation, se propageant sur Internet comme une autre sorte de virus, sans oublier le mouvement antivaccins, y sont abordés.

La réalisation de Soderbergh dans Contagion est sobre et impeccable. Il montre la chaîne de transmission efficacement, et utilise une mosaïque de lieux et de personnages pour illustrer les différentes facettes d’une pandémie, autant à l’échelle humaine qu’au niveau des tractations politiques internationales. L’éclairage jaunâtre ou bleuté qui domine l’ensemble des images donne une texture clinique au film, et les plans rapprochés créent l’impression désagréable de partager la promiscuité des personnes contaminées. Il y a quelques scènes plus spectaculaires, dont des portraits d’émeutes, des gymnases remplis de malades et des rues de métropoles désertes, mais le long-métrage ne mise pas sur le sensationnalisme pour susciter le malaise. Sa distribution est très impressionnante, avec des talents comme Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne, Jude Law, Marion Cotillard, Kate Winslet, Elliott Gould ou Bryan Cranston.

La version ultra-haute définition de Contagion contient le film sur disque 4K, et s’accompagne d’un code pour télécharger une copie numérique. On remarque immédiatement la résolution augmentée des images, produisant des couleurs vibrantes et une profondeur de champ améliorée. Du côté du matériel supplémentaire, on retrouve les mêmes trois suppléments qui se trouvaient sur l’édition Blu-ray parue en 2011. The Reality of Contagion explique les faits scientifiques sur lesquels s’appuie le récit. The Contagion Detectives présente des professionnels de la santé, comme les épidémiologistes, qui ont participé à la formation des comédiens afin que ceux-ci soient plus crédibles. On peut aussi visionner le document How A Virus Changes The World, réalisé dans le style rétro des films éducatifs présentés en classe dans les années 1950.

En 2011, l’intention de Soderbergh était d’alerter la population aux réalités d’une pandémie afin que les gouvernements et les citoyens s’y préparent mieux. S’il a échoué et que la COVID-19 nous a tout de même pris au dépourvu, il est très intéressant de voir à quel point Contagion visait juste, pratiquement une décennie avant que la crise ne survienne.

8.5/10

Contagion

Réalisation: Steven Soderbergh

Scénario: Scott Z. Burns

Avec: Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne, Marion Cotillard et Bryan Cranston

Durée: 106 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol

