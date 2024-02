Maelström, ou la vie comme un parc d’attraction

Un maelström, c’est un tourbillon d’eau qui irrésistiblement entraine tout ce qui est à la périphérie vers son centre et le fait disparaître. La pièce écrite par Tamara Nguyen est un mélange de théâtre, de mime et de danse. Dans un parc d’attraction où l’on est censé beaucoup s’amuser, une nouvelle participante est accueillie qui en ignore encore les règles. Son arrivée va chambouler provisoirement l’équilibre du groupe. Mais le résultat est de toute façon inéluctable.

Quand les spectateurs s’installent à leur place, trône au centre de la scène un beau cheval de manège en bois pour symboliser toutes les activités que l’on peut pratiquer dans un parc d’attractions ou ailleurs, et que l’on va découvrir au fil de la pièce : montagnes russes, balançoires, bowling, course de lits sur roulettes ou karaoké. On peut aussi déguster des pogos dans ce parc, ces bâtonnets de saucisse grillés au barbecue. En bref – quand on aime ça – le parc d’attractions est un vrai moment de plaisir, lors d’une journée qui s’achève avec un beau feu d’artifice.

Pourtant, cette échéance semble inquiéter tout le monde dans le petit groupe de trois amis qui en accueille une quatrième. Car la règle d’or qui consiste à s’amuser et à être heureux à tout prix en faisant fi de ses émotions négatives n’est pas si facile à respecter.

La trame narrative, même si elle contient quelques dialogues ou réflexions intéressantes, m’a paru difficile à saisir dans ses objectifs ultimes.

En revanche, j’ai apprécié le jeu des acteurs, leur manière de mimer les diverses activités auxquelles ils prennent part. Et j’ai surtout aimé les intermèdes chorégraphiés qui mettent en scène cinq danseurs aux costumes multicolores dans de courtes performances réussies.

Au début du spectacle, déjà, une très jolie scène montre, on ne le comprend pas tout de suite, ces danseurs rendus invisibles par l’obscurité, mais qui proposent un très beau ballet bien organisé de lucioles multicolores.

Et à divers autres moments, ces intermèdes dansés viennent vraiment égayer le spectacle et dépasser au fond toutes ces attractions qui ne plaisent généralement qu’aux adolescents et qui ne sont pas dénuées d’inconvénients si on pense aux montagnes russes qui donnent pour le moins la nausée à beaucoup de ses participants…

Maelström

Théâtre I.N.K.

Texte : Tamara Nguyen

Mise en scène : Annie Ranger

Distribution : Maryline Chery, Emmy Doody, Sarah Germain, David Emmanuel Jauniaux, Anthony L’Heureux, Elizabeth Mageren, Ciro Melgaço, Marilyn Perreault et Maxime-Olivier Potvin

Assistance à la mise en scène et régie : Roxanne Doyon

Conception : Andréa Marsolais-Roy (son), Leticia Hamaoui (éclairage), Marie-Ève Fortier (décor), Jessica Poirier-Chang (costumes) et Marilyn Daoust (chorégraphe)

Maelström, du 13 février au 1er mars 2024 au théâtre aux Écuries, à Montréal