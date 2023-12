Une plongée dans la Grèce antique avec Achilles: Legends Untold

Bien qu’il s’agisse d’un titre indépendant ne disposant pas des mêmes budgets que les grosses productions triple A, Achilles: Legends Untold propose une expérience de hack’n’slash de qualité qui, sans réinventer la formule, a tout pour plaire aux amateurs de ce genre de jeu.

Après qu’Hélène, la bien-aimée du roi de Sparte, ait été kidnappée et emmenée de force à Troie, Achille et ses fameux myrmidons sont chargés d’aller la libérer et de la ramener auprès de son époux. Malheureusement, lors d’un combat avec Ménélas, Achille est tué. L’aventure devrait normalement se terminer ici mais, contre toute attente, le héros ressuscite. Il s’aperçoit alors que dix ans se sont écoulés entre son trépas et son retour dans le monde des vivants. Les choses ont bien changé en une décennie. Le sang et la mort règnent sur le pays, et des monstres terrorisent la population. En plus d’essayer de comprendre les raisons pour lesquelles il a été extirpé des griffes de l’au-delà, Achille tentera de ramener la paix en Grèce.

Achilles: Legends Untold est un hack’n’slash qui rappelle énormément Titan Quest en raison de son histoire s’inspirant librement de la mythologie grecque. Toutefois, ses mécaniques de combat sont beaucoup plus raffinées, ce qui produit une expérience viscérale comportant un niveau non négligeable de défi. On alterne entre attaques légères et puissantes, on peut bloquer un coup ou l’esquiver, ce qui est assez standard dans ce type de jeu, mais on a également l’option de lancer son bouclier à distance, à la manière d’un Captain America, et on peut asséner un coup de pied à ses adversaires pour briser leurs défenses et les faire tomber à la renverse. Ceux-ci peuvent toutefois effectuer la même manœuvre à notre égard.

Afin de personnaliser son héros selon ses préférences, on débloque toute une panoplie d’habiletés au fil de l’aventure et de l’expérience accumulée. Le « Souffle de l’Olympe » repousse les ennemis les plus proches. « L’Hymne d’Apollon » invoque une zone sacrée regénérant ses points de vie et ceux de ses alliés. « Le Feu de l’Etna » enflamme son arme, permettant ainsi d’infliger des brûlures à ses ennemis. « La Terre enragée » assène un coup puissant contre le sol qui inflige des gros dégâts à ses adversaires dans une zone moyenne autour de soi. Il faut toutefois choisir les techniques les mieux adaptées à son style de jeu, puisque l’on peut seulement en équiper deux différentes parmi toutes celles disponibles.

Plusieurs armes sont mises à notre disposition pour faire couler le sang dans Achilles: Legends Untold, dont des haches, des épées, des lances ou des harpons. Certaines infligent des dommages supplémentaires, comme des saignements ou de l’empoisonnement. On peut en plus les enduire de différentes huiles qui les enflamment, ou leur ajoute des dégâts d’obscurité ou de lumière. Comme c’est le cas la plupart du temps dans ce genre de jeu, notre route est parsemée de coffres regorgeant de butin. On acquiert donc régulièrement du nouveau matériel. On peut en plus améliorer nos armes et notre armure chez le forgeron lorsque l’on dispose de l’argent et des matériaux nécessaires.

S’inspirant de jeux de type rogue-like, on perd toute l’expérience récemment acquise quand on meurt, et il faut retourner à l’endroit de notre trépas pour la récupérer. Lorsque l’on monte de niveau, on peut augmenter certaines de nos statistiques et débloquer de nouvelles habiletés. Prenant la forme d’une constellation, l’arbre de compétences dans Achilles: Legends Untold est bien fourni, et permet d’améliorer sa vitalité, sa force, son endurance ou sa chance, mais aussi de déverrouiller de nouveaux talents comme « Furie sanglante » (les coups critiques permettent de récupérer toute son énergie) ou « Cadeau » (qui accorde un emplacement supplémentaire pour assigner une compétence spéciale d’arme).

Les seuls endroits où l’on peut distribuer les points de compétences que l’on a gagnés sont les nombreux sanctuaires d’Hadès disséminés sur la carte. Ceux-ci servent en plus à se téléporter d’un sanctuaire à un autre, évitant de refaire de longs trajets à pied pour se rendre à un endroit que l’on a déjà visité. On peut également s’y reposer, ce qui restaure notre santé, notre furie et réapprovisionne nos potions, mais réanime aussi tous les ennemis précédemment tués dans la région où l’on se trouve. En dehors de la campagne principale, Achilles: Legends Untold compte assez peu de quêtes secondaires, mais on trouve par contre plusieurs mini-donjons un peu partout à travers la carte.

Présenté dans une vue isométrique au-dessus de l’action, les visuels de Achilles: Legends Untold sont très réussis, et chaque environnement regorge d’une foule de détails. Par contre, on ne contrôle ni l’orientation ni le zoom de la caméra. Ce n’est toutefois pas un grand inconvénient, puisque celle-ci se place presque toujours au bon endroit pour nous permettre de combattre sans que notre vue ne soit obstruée. Le titre permet de constater les avantages qu’apportent un disque dur SSD sur les consoles de nouvelle génération, puisqu’il n’y a pratiquement aucun temps de chargement entre les tableaux. Contrairement à l’accès anticipé d’il y a un an, qui était rempli de bogues et de problèmes techniques, cette version finale du jeu roule rondement.

Si vous n’aimez pas les hack’n’slash, ce n’est probablement pas Achilles: Legends Untold qui vous fera changer d’avis, mais ceux et celles qui, comme moi, raffolent de ce genre d’expérience trouveront ici un petit bijou qui vaut la peine d’être joué.

7.5/10

Achilles: Legends Untold

Développeur: Dark Point Games

Éditeur: Galaktus

Plateformes: PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur PS5)

Jeu disponible en français (textes à l’écran seulement)