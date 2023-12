Dernière frontière, le Yukon entre fantasme et réalité

À l’extrême nord-ouest du Canada, frontalier de l’Alaska, le territoire immense et très peu peuplé du Yukon agite l’imagination et développe les fantasmes d’espaces infinis où il serait possible de pousser les limites de son existence en se confrontant à la solitude du Grand Nord dans une nature sauvage et éblouissante.

Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, la compagnie de Théâtre Everest propose, avec Dernière frontière, un spectacle original où les rêves que suscite le Yukon se confrontent à la réalité de la vie sur place. Le Yukon n’en sort que plus beau, mais sans doute aussi plus en phase avec son histoire dans toute sa complexité.

Issue d’une écriture collective, Dernière frontière est une sorte de théâtre documentaire qui s’accompagne de musiques et de chants, de théâtre, d’installations, de vidéos, de performances, d’animations de cabaret, de récits et de témoignages authentiques. Sans se prendre au sérieux, et c’est ce qui fait du bien, l’équipe des acteurs et musiciens ajoute l’humour à leurs informations les plus justes et à leurs vécus.

Le spectacle débute par la mise en place d’un décor du Yukon constitué de petits sapins et autres objets destinés à une maquette, de guirlandes argentées pour représenter les rivières et de morceaux de tissus blancs pour rappeler qu’au Yukon, la neige est souvent là et qu’il y fait froid. L’installation réalisée sous nos yeux est projetée en direct sur l’écran géant qui couvre la scène arrière. Pas besoin de photos du paysage: tout y est, y compris la faune, la flore et les maisons dispersées.

Puis, c’est autour d’un feu de camp que les cinq participants racontent l’expérience qui les lie au Yukon. La plupart sont québécois, mais pas tous. John en particulier, s’il a grandi en Ontario, est un membre des Premières Nations né dans le village de Shadhal et qui, dans sa petite enfance, fut enlevé à ses parents pour être élevé dans une autre famille. Pas de ressentiment de sa part; juste le désir de revenir dans la terre de ses ancêtres et de renouer avec ses traditions.

Ainsi, le spectacle très distrayant et varié couvre mille aspects de la réalité du Yukon, ses Premières Nations, sa cartographie, sa ruée vers l’or, ses programmes linguistiques, mais également le froid contre lequel il faut se protéger et le ressenti de plusieurs personnes qui témoignent de la différence entre ce qu’elles imaginaient et ce qu’elles ont réellement vécu.

Dernière frontière

Texte: collectif avec les contributions notoires de Jade Barshee, Véro Lachance, John Fingland et Fred Pierre

Traduction: Nicolas Hyatt

Mise en scène et direction artistique: Jade Barshee, Véro Lachance et Chloé Barshee

Distribution: Véro Lachance, Chloé Barshee, Fred Pierre, Marie-Christine Boucher et John Fingland

Du 30 novembre au 9 décembre 2023 au théâtre aux Écuries, à Montréal