Le festival Image+Nation se dévoile du 16 au 26 novembre prochain

Malgré ses 36 d’existence, Image+Nation est l’un des festivals de films les moins connus de la métropole ce qui est des plus dommage. Une tendance qui on l’espère continuera de changer face à la richesse de la programmation de cette année.

Les raisons de s’intéresser à la 36e édition du festival ne manquent pas. Après avoir été le premier festival du film LGBT2SQ+ au Canada, voilà que cette nouvelle édition continuera d’élargir sa portée grâce à une formule hybride qui permettra aux spectateurs du reste du Québec et du Canada de découvrir la vaste majorité des films de cette année. Un modèle qu’avaient adopté la majorité des festivals de films durant les années plus cruciales de la pandémie, mais qui a été abandonné depuis, reléguant l’exclusivité des films de leur programmation aux habitants de la région métropolitaine (à quelques exceptions près, bien sûr).

Cette riche programmation compte 175 films provenant de pas moins de 27 pays. Par le biais de plusieurs programmes s’articulant autour d’enjeux importants (on pense au volet Voix autochtones et Focus France notamment), ce sera également l’occasion de découvrir quelques exclusivités de haut calibre, mais aussi de rattraper des films qu’on aurait pu manquer par le passé.

C’est le cas du Paradis de Zeno Graton, qui vient tout juste d’être présenté à Cinémania, et le bouleversant Arrête avec tes mensonges d’Olivier Peyon, de l’édition 2022 du même festival, mais qui a aussi eu droit à une sortie en salle plutôt discrète plus tôt cette année. Le film d’ouverture Marinette de Virginie Verrier, biopic sur la joueuse de soccer française du même prénom, sera comme les deux autres disponible en ligne durant la quasi-totalité du festival. À noter que la réalisatrice et la véritable Marinette Pichon seront présentes lors de la soirée d’ouverture.

Parmi les gros titres notables, on pense à Our Son de Bill Oliver, mettant en vedette Luke Evans et Billy Porter, et Close to You de Dominic Savage, co-écrit par et mettant en vedette Elliot Page, que la majorité on découvert dans Juno, dans son premier grand rôle depuis sa transition.

On peut aussi porter son attention sur Fancy Dance de Erica Tremblay qui met en vedette nulle autre que Lily Gladstone, découverte par Kelly Reichardt, et bien en vue pour la prochaine cérémonie des Oscars grâce à son inoubliable performance dans le Killers of the Flower Moon de Scorsese. À noter toutefois que ces longs-métrages ne font pas partie de la sélection disponible en ligne.

Et comme la diversité est évidemment à l’honneur, ce n’est pas seulement des longs-métrages de fiction qui nourrissent la programmation, mais aussi des courts-métrages de tous genres et des documentaires. La websérie How to Fail as a Popstar, de Vivek Shraya, sera également disponible en ligne gratuitement. À noter que la sélection de courts-métrages Queerment Québec 1 est le seul programme qui sera présenté en salle au Centre Phi, les autres seront exclusivement disponibles en ligne.

En plus du Centre Phi, le festival étend son territoire dans des salles d’intérêt comme le Cinéma Impérial, la salle J.A. de Sève de l’Université Concordia et le Cinéma du Parc pour la projection du documentaire Éviction de Mathilde Capone, en partenariat avec les RIDM.

Le festival du film Image+Nation débute ce jeudi 16 novembre et se poursuit jusqu’au dimanche 26 novembre.

Tous les détails se retrouvent sur le site officiel du festival.

Le festival bénéficie également d’une application officielle qu’on peut retrouver autant pour Apple que Android.