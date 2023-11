Strays: une vie de chien

Donnant littéralement la parole à un groupe de quatre chiens entreprenant un long périple pour assouvir la vengeance d’un des leurs contre son maître indigne, Strays, disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD, est l’une des comédies les plus originales de l’année.

Pour Reggie, un border terrier enjoué et un peu naïf, chaque jour est le plus beau de sa vie. Il aime vraiment son maître, Doug, même si on ne peut pas dire que ce soit réciproque. En effet, depuis quelque temps, celui-ci l’emmène de plus en plus loin de sa demeure et lui lance la balle, prenant la fuite à bord de son camion avant qu’il ne revienne. L’animal pense qu’il s’agit simplement d’un jeu, et il retrouve toujours le chemin de la maison. Exaspéré, Doug finit par le débarquer en ville, à plus de trois heures de distance de chez lui. Perdu dans cet endroit qu’il ne connaît pas, le toutou abandonné fait la rencontre de Bug, un chien errant qui le prend sous son aile et lui vante les mérites de la liberté. Au fil des discussions, Reggie se rend compte que son propriétaire l’a toujours négligé et maltraité. Il prend alors la route afin de retrouver le domicile de Doug avec l’intention de se venger en brisant son jouet préféré : son pénis, qu’il astique à tout bout de champ et avec qui il regarde des films.

Oubliez Marley & Me, A Dog’s Journey, Lassie ou Benji puisque, contrairement à la vaste majorité des films mettant en vedette un chien, Strays ne s’adresse vraiment pas à toute la famille. On pourrait même dire que cette production subvertit carrément le genre avec son humour adulte et trash. C’est peut-être politiquement incorrect, mais c’est vraiment très drôle. Grâce à un bon sens de l’observation du comportement canin, les scénaristes multiplient les scènes cocasses, comme des chiens « zignant » sur un nain de jardin, mangeant le vomi d’un autre ou tournant en rond sur eux-mêmes pendant un long moment avant de trouver la position parfaite pour se coucher. Au-delà de son ton potache, le long-métrage possède aussi un bon cœur, et présente sa part de moments attendrissants en abordant des sujets comme l’amour inconditionnel des toutous, les humains indignes de leur animal de compagnie, ou les bienfaits de l’amitié.

Plutôt que s’en remettre aux images de synthèse, Strays utilise de vrais chiens en chair et en os, malgré les défis techniques que cela représente, et la production fait un excellent travail pour bouger leur gueule de façon réaliste afin de donner l’impression qu’ils parlent. Monument de l’humour, Will Ferrell prête sa voix à Reggie et dans le rôle de Bug, Jamie Foxx, surtout connu pour ses performances dramatiques, montre qu’il est aussi très doué pour la comédie. Isla Fisher (Arrested Development) interprète Maggie, le berger australien délaissé par sa maîtresse qui s’est procuré un chien plus jeune et plus mignon pour ses photos sur les réseaux sociaux, et Randall Park (Veep, WandaVision) joue Hunter, un grand danois servant d’animal thérapeutique aux personnes en fin de vie. Incarnant le seul personnage humain du film, Will Forte est détestable à souhait dans la peau de Doug, le propriétaire de Reggie.

La version haute définition de Strays contient le film sur disques Blu-ray et DVD. En plus d’une piste de commentaires livrée par le réalisateur Josh Greenbaum et le scénariste Dan Perrault, l’édition compte près de trente minutes de matériel supplémentaire, réparti en six revuettes. La première se consacre à l’enregistrement des voix en studio. Une autre présente les quatre chiens en vedette et les entraîneurs canins ayant rendu le tournage possible. Un bref Making Of aborde le choix des comédiens et la genèse de ce projet un peu fou. Dans un document très drôle, les membres de l’équipe se relaient à tour de rôle pour déclarer que Will Forte est parfait pour incarner Doug, parce qu’il est un trou du cul dans la vraie vie. Une autre nous entraîne dans les coulisses de quelques scènes, dont la très délirante séquence où les chiens avalent des champignons magiques. La dernière raconte comment le cinéaste a adopté Reggie après le tournage.

C’était un pari risqué, de la part des studios, de miser sur l’histoire d’un chien ayant décidé de se venger de son maître indigne en lui mordant le pénis, mais cette audace s’avère payante puisque, loin des comédies souvent trop sages des dernières années, Strays réussit à nous faire rire de bon cœur du début à la fin.

7.5/10

Strays

Réalisation: Josh Greenbaum

Scénario: Dan Perrault

Avec: Will Ferrell, Jamie Foxx, Isla Fisher, Randall Park, Will Forte, Brett Gelman, Rob Riggle, Josh Gad et Sofía Vergara

Durée: 92 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray et DVD)

Langue : Anglais, français et espagnol