Le thermostat Mysa, toujours en évolution

Nous venons de tester la nouvelle mouture du thermostat intelligent Mysa, dans le contexte de l’utilisation de plinthes électriques. C’est la troisième génération de ce produit que nous évaluons.

Parmi les nouveautés, mentionnons la taille de l’appareil. Si la deuxième version testée était plus petite que la première, celle-ci est encore plus petite. C’est un avantage certain pour les installations qui doivent être effectuée dans des emplacements à l’espace restreint.

Une autre nouveauté est le remplacement des contrôles tactiles pour augmenter ou diminuer manuellement la température souhaitée, par des contrôles mécaniques. Cela ne fait pas une grande différence, mais c’est tout de même plus convivial.

Détail qui a tout de même son importance : les instructions de branchement, fournies dans le manuel papier, sont vraiment explicites. Nous sommes très loin du côté brouillon et incomplet des instructions fournies il y a quelques années.

Autre nouveauté, l’utilisateur peut maintenant programmer l’appareil à l’aide de demi-degrés, un niveau de précision que plusieurs apprécieront.

Les seules difficultés que nous avons rencontrées avec Mysa relèvent de l’appariement du thermostat avec l’application sur notre téléphone.

Il a été impossible de réussir cet appariement sur notre téléphone, alors que l’application fonctionne très bien avec nos appareils Mysa déjà installés. Il a fallu installer l’application sur une tablette pour pouvoir réaliser l’appariement. Le nouvel appareil est enfin apparu aussi sur le téléphone après l’usage de la tablette. Par ailleurs, comme nous avions changé de connexion Wi-Fi, il a fallu reprogrammer un des Mysa déjà en place et l’application rencontrait encore des problèmes. Nous avons réussi à les surmonter bien que l’application dît que ça ne fonctionnait pas.

En fin de compte, si on fait preuve de patience et de débrouillardise, tout fonctionne bien. Mais la patience n’est pas livrée dans la petite boîte.

Sur 10, nous accordons la note de 8 pour le thermostat (le coût élevé fait perdre un point) et la note de 5 pour l’application.