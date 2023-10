Spellbound Survivors: à trop embrasser, bien mal étreint

L’imitation est peut-être la plus belle forme de flatterie, mais il y a toujours limites à imiter des formules gagnantes: l’équipe de ToastedSquadStudios, qui dévoilera Spellbound Survivors à la fin décembre, s’est non seulement très, très largement inspirée de l’excellent Vampire Survivors, mais le résultat final est très en deçà de ce que peut offrir poncle avec son titre qui a lancé un nouveau genre.

Comme dans tout bon survivor-lite qui se respecte, on commence une partie en bas de l’échelle, avec des statistiques peu encourageantes et un nombre limité de personnages et de niveaux. Et il faudra alors multiplier les massages de centaines, voire de milliers de monstres pour accumuler suffisamment de points d’expérience pour débloquer des améliorations, histoire de tuer encore plus de monstres… Bref, on connaît la chanson, après avoir testé un nombre croissant de ce genre de jeux.

Sauf que s’il est normal de s’attendre à une certaine difficulté, voire à la nécessité de refaire, encore et encore, certains niveaux pour gagner en points d’expérience et en efficacité, Spellbound Survivors joue la carte de l’endurance. Ou est-ce de la punition, ou encore du martyre? Les premières parties sont longues et pénibles. Et avec des visuels de qualité à peine passable, on se demande ce que ce jeu a de plus à offrir que les dizaines d’autres titres similaires.

La réponse? Rien. Et c’est dommage, parce qu’il est toujours intéressant de laisser la chance au coureur, mais puisqu’il n’est même pas question d’économiser par rapport à un jeu qui coûterait cher (Vampire Survivors coûte 6 $, en ce moment, sur Steam), et que les mécaniques de jeu sont pires que celles du titre qui sert d’inspiration, à quoi bon perdre son temps?

Bref, Spellbound Survivors ressemble à du shovelware, ces logiciels et jeux produits à la chaîne, pour quelques sous, dans l’espoir de tromper des consommateurs et de récupérer son investissement. Si l’on souhaite vraiment jouer à un jeu de type survivor, le choix de bons, voire d’excellents titres, ne manque pas. Espérons que la version finale, lancée en décembre, sera digne de mention.

Spellbound Survivors

Développeur et éditeur: ToastedSquadStudios

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français