Génération danse, l’adolescence compliquée par l’entrainement de haut niveau

Que se passe-t-il dans la cervelle de préadolescents convaincus qu’ils feront carrière dans la danse? Sept filles et un garçon, un entraineur qui les prépare à une série de concours dont l’apothéose est la participation convoitée à la compétition de Tamp Bay en Floride, quelques mères qui s’occupent aussi de coacher à leurs manières leurs enfants…. La tension monte chez les jeunes danseurs, associée aux questionnements habituels de cette période de la vie.

Dans la pièce Génération danse de l’Américaine Clare Barron proposée au théâtre de La Licorne, les peut-être futurs artistes (ils sont très jeunes et ont autour de 13 ans) dévoilent tout le bouillonnement contradictoire qui agite leurs existences, leurs rivalités amicales, leurs questionnements amoureux et sexuels, leurs convictions d’être excellents, accompagnées aussi de quelques doutes…

Ces jeunes danseurs ne connaissent pas grand-chose de la vie. Tous font confiance aux adultes qui les entourent et qui les utilisent comme instruments de leurs propres espoirs. Mais les danseurs cherchent aussi à s’en émanciper et choisissent dans les discours des adultes et de leurs pairs ce qui peut les aider à vivre et à grandir.

Dans les vestiaires des filles, les discussions vont bon train. Luka, le seul garçon, est amoureux de Zouzou. Celle-ci prend cet amour comme un supplément de qualité intrinsèque à sa personne. Elle est comme les autres filles du groupe. Toutes sont jeunes, fraiches et belles.

Et devant les convoitises plus ou moins appuyées des hommes autour d’elles, elles s’imaginent que ce sont les preuves des propos encourageants de leur entraineur, à savoir qu’elles sont talentueuses, irrésistibles et que même si la compétition est dure, les blessures possibles, les autres équipes entrainées comme la leur, elles pourront percer dans ce monde impitoyable de la scène et se retrouver comme quelques rares autres sous les projecteurs de Broadway.

La pièce est une comédie bien relevée qui se joue entre le vestiaire, la salle de danse où l’on s’entraine, les réunions autour du coach et les discussions entre mère et fille. Bien des thèmes présentés concernent l’adolescence en général et ses rapports avec le monde adulte, avec en plus l’enjeu de l’entrainement exigeant, du travail du psychisme des artistes qui fait ressortir leurs émotions et encaisser la dureté des efforts, et de la découverte de ces corps dont on ne comprend pas bien le fonctionnement à cette période de la vie; ces corps qui se métamorphosent et qui doivent toujours être à leur sommet, surtout quand la compétition survient.

Génération danse

Une production de La Manufacture

Texte: Clare Barron

Traduction: Maryse Warda

Mise en scène: Sophie Cadieux

Avec: Thomas Derasp-Verge, Émilie Gilbert, Mireille Métellus, Dominique Pétin, Clara Prieur, Pascale Renaud-Hébert, Tova Roy, Sally Sakho et Sasha Samar

Génération danse, du 10 octobre au 18 novembre 2023 au théâtre La Licorne, à Montréal